Solvias reçoit la médaille de bronze d'EcoVadis et se classe parmi les 35 % d'entreprises les plus performantes en matière de développement durable

Cette reconnaissance souligne les progrès réalisés par le fournisseur mondial d'analyses CMC en matière d'initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

KAISERAUGST, Suisse, 23 mars 2026 /PRNewswire/ -- Solvias, fournisseur mondial d'analyses de chimie, de fabrication et de contrôle (CMC) pour l'industrie des sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait obtenu la médaille de bronze d'EcoVadis, l'un des fournisseurs d'évaluations de la durabilité des entreprises les plus fiables au monde. Cette reconnaissance place Solvias dans le top 35% des plus de 100 000 entreprises évaluées par EcoVadis dans le monde.

EcoVadis reconnaît les progrès réalisés en matière de développement durable

EcoVadis évalue les performances des entreprises en matière de développement durable dans quatre catégories clés : l'environnement, les droits du travail et les droits de l'homme, l'éthique et l'approvisionnement durable. La médaille de bronze reflète les progrès continus de Solvias dans le renforcement des pratiques commerciales responsables dans l'ensemble de ses activités et de sa chaîne de valeur.

Cette étape s'inscrit dans le prolongement de la première évaluation EcoVadis réalisée par Solvias en 2025, au cours de laquelle l'entreprise a reçu un badge « Committed », marquant ainsi le début de son parcours formel d'évaluation comparative en matière de développement durable.

Renforcer l'intégration de l'ESG dans les opérations mondiales

Depuis le lancement de son initiative ESG en 2024, Solvias a mis en œuvre un cadre de développement durable conçu pour apporter des améliorations mesurables dans l'ensemble de ses opérations mondiales et de sa chaîne de valeur. Les principales initiatives sont les suivantes :

Calculer l'empreinte carbone de l'entreprise (Scopes 1-3)





Fixer des objectifs de durabilité





Mise en œuvre d'une feuille de route ESG sur cinq ans





Renforcer la gouvernance, les pratiques commerciales éthiques et les normes d'approvisionnement durable

« L'obtention de la médaille de bronze EcoVadis reflète les progrès significatifs réalisés par nos équipes dans l'intégration du développement durable dans nos opérations et nos pratiques commerciales », a déclaré Archie Cullen, PDG de Solvias. « Cette reconnaissance souligne notre engagement en faveur d'une amélioration continue, alors que nous aidons nos partenaires à faire progresser de manière responsable des thérapies qui changent la vie. »

Faire progresser les pratiques durables dans les sciences de la vie

En tant que partenaire des entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et des sciences de la vie, Solvias continue à développer des initiatives visant à réduire l'impact sur l'environnement tout en renforçant les pratiques commerciales responsables.

La stratégie de développement durable à long terme de l'entreprise comprend un alignement plus poussé sur des cadres internationalement reconnus tels que l'initiative Science Based Targets (SBTi), ainsi que des améliorations constantes en matière de transparence ESG.

En intégrant le développement durable dans ses priorités opérationnelles et stratégiques, Solvias vise à soutenir l'innovation dans le développement de médicaments tout en contribuant à des chaînes d'approvisionnement plus durables dans le domaine des soins de santé et des sciences de la vie.

À propos de Solvias

Solvias est un fournisseur mondial de services d'analyse et de réglementation en matière de chimie, de fabrication et de contrôle (CMC) pour l'industrie des sciences de la vie. Ses équipes d'experts soutiennent les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques dans le domaine des petites molécules, des produits biologiques et des nouvelles modalités, en fournissant des solutions analytiques depuis les essais sur les matières premières jusqu'à la libération des produits pharmaceutiques.

Solvias, dont le siège est situé près de Bâle, en Suisse, exploite cinq centres d'excellence mondiaux, tous conformes aux normes ISO, GMP, GLP et FDA les plus strictes.

Pour en savoir plus : www.solvias.com

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