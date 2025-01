Solvias opent expertisecentrum voor biologische geneesmiddelen en cel- en gentherapie in Research Triangle Park

MORRISVILLE, N.C., 27 januari 2025 /PRNewswire/ -- Solvias, een wereldwijde leverancier van analyses voor chemie, productie en controle (CMC), kondigde vandaag aan dat het zijn geavanceerde Center of Excellence voor biologische geneesmiddelen en cel- en gentherapie heeft geopend in het hart van Research Triangle Park (RTP), North Carolina. De nieuwe faciliteit breidt Solvias' wereldwijde netwerk van centra uit en versterkt haar toewijding aan het bevorderen van transformatieve therapieën voor kanker en zeldzame ziekten.

Met een oppervlakte van 4.600 vierkante meter is het nieuwe centrum de Noord-Amerikaanse vlaggenschip site van Solvias voor analytische diensten voor grote moleculen, ontworpen om de ontwikkeling en commercialisering van innovatieve biologische geneesmiddelen te versnellen. De faciliteit zal de komende drie jaar ongeveer 200 nieuwe banen opleveren in de regio Raleigh-Durham en wordt in twee fasen uitgerold:

Fase 1: Een ruimte van 1900 vierkante meter voor cGMP-vrijgavetests met op cellen gebaseerde potentie en moleculaire analyses, die onmiddellijk operationeel is.

Een ruimte van 1900 vierkante meter voor cGMP-vrijgavetests met op cellen gebaseerde potentie en moleculaire analyses, die onmiddellijk operationeel is. Fase 2: Een extra 2.800 vierkante meter wordt naar verwachting geopend in juli 2025 en biedt uitgebreide mogelijkheden voor stabiliteitstesten en geavanceerde biofysische karakterisering.

Het nieuwe centrum is uitgerust met de modernste analytische instrumenten, laboratoriumautomatisering en geavanceerde digitale beheersystemen. Het biedt uitgebreide GMP-tests voor cel- en gentherapieën, monoklonale antilichamen (mAbs) en andere biologics, van de preklinische fase tot de commerciële release.

"Dit Center of Excellence in RTP is een mijlpaal in de wereldwijde groei van Solvias," zegt Archie Cullen, Chief Executive Officer van Solvias. "Door de expertise van ons team te combineren met geavanceerde technologie, willen we een nieuwe standaard zetten voor het leveren van hoogwaardige, betrouwbare analytische ondersteuning. Het is een eer om samen met onze klanten baanbrekende therapieën aan patiënten wereldwijd te bieden."

"We zijn erop gericht om met onze analytische expertise onze klanten te helpen succesvol te zijn. We werven het best mogelijke talent aan om technische partners te zijn voor onze klanten en hen te helpen therapieën sneller en efficiënter op de markt te brengen. Met deze investering zijn we vastbesloten om integraal deel uit te maken van het Amerikaanse ecosysteem voor biofarma-innovatie," aldus Ilya Koltover, Chief Commercial Officer van Solvias.

Het nieuwe centrum van Solvias breidt zijn wereldwijde aanwezigheid uit tot zes centers of excellence en vormt de tweede locatie van het bedrijf in Noord-Amerika. Voor meer informatie over Solvias' nieuwe Center of Excellence in RTP, bezoek solvias.com.

Over Solvias

Solvias is een wereldwijde leverancier van analyses op het gebied van chemie, productie en controle (CMC) aan de biowetenschappelijke industrie. Het deskundige team combineert tientallen jaren ervaring met regelgevende expertise op het gebied van kleine moleculen, biologics en cel- en gentherapieën. Solvias biedt end-to-end oplossingen van het testen van grondstoffen tot het vrijgeven van geneesmiddelen en API-ontwikkeling voor kleine moleculen. Het hoofdkantoor van Solvias is gevestigd in de buurt van Basel, Zwitserland. Het bedrijf beschikt over zes wereldwijde Centers of Excellence, die zich allemaal houden aan de hoogste ISO, GMP, GLP en FDA-normen. Ga voor meer informatie naar solvias.com.

