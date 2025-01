Solvias ouvre un centre d'excellence pour les produits biologiques et la thérapie cellulaire et génique au Research Triangle Park

MORRISVILLE, Caroline du Nord, 27 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Solvias, fournisseur mondial d'analyses de chimie, de fabrication et de contrôle, annonce aujourd'hui l'ouverture de son centre d'excellence pour les produits biologiques et les thérapies cellulaires et géniques au cœur du Research Triangle Park (RTP), en Caroline du Nord. La nouvelle installation élargit le réseau mondial de centres de Solvias et renforce son engagement à promouvoir les thérapies transformatrices pour le cancer et les maladies rares.

D'une superficie de 50 000 pieds carrés, le nouveau centre est le site phare de Solvias en Amérique du Nord pour les services d'analyse de grandes molécules conçus pour accélérer le développement et la mise sur le marché de produits biologiques innovants. L'installation créera environ 200 nouveaux emplois dans la région de Raleigh-Durham au cours des trois prochaines années et sera déployée en deux phases :

Phase 1 : un espace de 20 000 pieds carrés pour les tests de libération conformes aux BPFa, comprenant des essais de puissance et des essais moléculaires à base de cellules, immédiatement opérationnel.

Équipé d'instruments analytiques de pointe, d'une automatisation laboratoire et de systèmes de gestion numérique avancés, le nouveau centre propose des tests BPF complets pour les thérapies cellulaires et géniques, les anticorps monoclonaux et d'autres produits biologiques, depuis les phases précliniques jusqu'à la mise sur le marché.

« Ce centre d'excellence au RTP est une étape importante dans l'évolution de croissance mondiale de Solvias », déclare Archie Cullen, CEO de Solvias. « En combinant l'expertise de notre équipe avec une technologie de pointe, nous visons à établir une nouvelle référence pour la fourniture d'un soutien analytique fiable et de haute qualité. C'est un honneur de travailler en partenariat avec nos clients pour apporter des thérapies révolutionnaires aux patients du monde entier. »

« Nous nous attachons à aider nos clients à réussir grâce à notre expertise analytique. Nous recrutons les meilleurs talents possibles pour être les partenaires techniques de nos clients et les aider à commercialiser des thérapies plus rapidement et plus efficacement. Avec cet investissement, nous nous engageons à faire partie intégrante de l'écosystème d'innovation biopharmaceutique américain », déclare Ilya Koltover, directeur commercial, Solvias.

Le nouveau centre de Solvias étend sa présence mondiale à six centres d'excellence et marque le deuxième site de l'entreprise en Amérique du Nord. Pour plus d'informations sur le nouveau centre d'excellence de Solvias au RTP, consultez solvias.com.

À propos de Solvias

Solvias est un fournisseur mondial d'analyses de chimie, de fabrication et de contrôle pour l'industrie des sciences de la vie. Son équipe d'experts combine des décennies d'expérience avec une expertise réglementaire dans le domaine des petites molécules, des produits biologiques et des thérapies cellulaires et géniques. Solvias propose des solutions de bout en bout, depuis les essais sur les matières premières jusqu'à la libération des produits pharmaceutiques et au développement des principes actifs pour les petites molécules. Solvias, dont le siège est situé près de Bâle, en Suisse, exploite six centres d'excellence mondiaux, tous conformes aux normes ISO, GMP, GLP et FDA les plus strictes. Pour plus d'informations, visitez le site solvias.com.

