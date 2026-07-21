Sommernächte im Esmeralda's Mayfair

Geöffnet von 20 Uhr bis spät in die Nacht, Donnerstag bis Samstag – im Esmeralda's werden stimmungsvolle Live-Auftritte mit erlesenen Cocktails und einem spätabendlichen Speiseangebot kombiniert, inspiriert von der magnetischen Energie New Yorks.

Live-Musik steht im Mittelpunkt des Erlebnisses. Jeden Abend spielt eine fünfköpfige Hausband nostalgischen Soul, Funk und Disco, bevor ein DJ bis in die frühen Morgenstunden mit disco-angehauchtem House die Musik übernimmt. Überraschungsauftritte und bekannte Gesichter sorgen dafür, dass kein Abend dem anderen gleicht, und jeder Abend endet mit einem kostenlosen Mini-Champagnerglas, das zusammen mit der Rechnung serviert wird.

Die Cocktailkarte interpretiert Klassiker aus London und New York auf moderne Art neu. Zu den Highlights zählen der „Dubai Layover", ein vom Espresso Martini inspirierter Drink mit Pistazien-Belvedere-Wodka, Tahini und dunkler Schokolade; der „Paloma-Politan", eine Mischung aus Patrón Silver, Mezcal, Grapefruit und Cranberry; sowie der „East Coast Matcha", ein geklärter Martini mit Gin, Matcha und Heidelbeeren. Für Gäste, die es sich für den Abend gemütlich machen möchten, steht zudem ein sorgfältig zusammengestellter Flaschenservice zur Verfügung.

Die Speisekarte für den späten Abend verbindet gehobene Hausmannskost mit luxuriösem Genuss. Zu den Gerichten gehören hausgeräucherte Martini-Oliven, Pizzetta mit Peperoni nach New Yorker Art, Austern aus Jersey, dünne Pommes frites mit Trüffel-Mayonnaise, Hummerbrötchen nach amerikanischer Art, Esmeraldas Hotdog mit Trüffel-Mornay-Soße, Mini-Rindfleisch-Burger mit „Seven-Way"-Schnitt sowie das Hausspezialität „Caviar Nugget" mit Ossetra-Kaviar. Zu den Desserts gehören ein riesiger Erdbeer-Eisbecher und ein warmer Fudge-Brownie.

„Esmeralda's" wurde von den eineiigen Zwillingen Lee und Nicky Caulfield gegründet, die diesen Veranstaltungsort ins Leben riefen, um das zu schaffen, was ihrer Meinung nach im Londoner Nachtleben bisher gefehlt hatte: Ein Ort, an dem Live-Musik von Weltklasse, außergewöhnliche Cocktails und eine authentische Atmosphäre nahtlos miteinander verschmelzen.

Lee Caulfield begann seine Karriere im Bereich der Luxushotellerie im Jahr 2009. Er arbeitete mit prominenten Persönlichkeiten zusammen und organisierte für internationale Kunden exklusive Restaurantreservierungen, Unterhaltungserlebnisse und Aufenthalte in Fünf-Sterne-Hotels. Anschließend gründete er die auf die Luxushotellerie spezialisierten Kommunikationsagenturen und „Circle PR".

Nicky Caulfield ist ein professioneller Schlagzeuger, dessen Karriere sich über das West End und Tournee-Produktionen erstreckt. Später gründete er und die „Molto Music Group" und organisierte Live-Unterhaltung für Luxushotels, private Mitgliederclubs und globale Marken wie The Dorchester, Hermès und American Express.

Gemeinsam haben sie auf der Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Musik, Unterhaltung und Luxus-Gastronomie diese elegante Live-Musik-Lounge geschaffen, die das Esmeralda's Mayfair auszeichnet.

Anfragen und Buchungen sind willkommen.

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Esmeralda's Mayfair

22 Hanover Square

London W1S 1JP

Instagram: @esmeraldasmayfair