Sommet Education forme un Comité numérique de haute volée

La digitalisation de Sommet Education s'est développée avec succès au cours des derniers mois et ce dans le contexte de pandémie.

Sommet Education souhaite accélérer cette dynamique et continuer dans son domaine à donner le ton sur l'avenir de l'enseignement de l'Hospitalité en intégrant les solutions d'apprentissage numériques et des nouvelles technologies dans les programmes d'études.

Le Comité numérique a pour principal objectif de fournir une expertise pointue à Sommet Education et de proposer autour de la digitalisation des idées, des services, des produits et des solutions innovants pouvant être mis en place sur les campus et dans les cours pour renforcer la dimension numérique dans l'expérience d'apprentissage des étudiants.

Le Comité s'appuie sur l'expertise de ses membres et sur la reconnaissance mondiale dont ils bénéficient dans leur domaine. Les premiers membres à se joindre au Comité sont : Roberto Eggs, Chief Marketing and Operating Officer, Executive Board Member de Moncler, Mathieu Lhomme, Strategic Transformation Officer à Danone, Rajay Naik, CEO de Skilled Education et Olivier Younès, PhD, Founding CEO d'EXPEN (www.expen.com) & Professor à HEC Paris. Le Comité intégrera de nouveaux membres et de nouvelles compétences au fil de ses réflexions.

Les membres du Comité numérique partageront leur point de vue d'expert ainsi que leurs expériences liées à l'application business des nouvelles technologies. Ils apporteront in fine une approche disruptive et différente pour le secteur de l'éducation tout en soutenant son évolution et le développement des talents. Leurs observations, opinions, propositions et recommandations se transformeront concrètement en services et produits digitaux qui seront testés puis intégrés dans les campus et les programmes d'études des institutions du groupe.

Au sujet de la formation du Comité numérique, Benoît-Etienne Domenget, CEO de Sommet Education, a déclaré : « Ces derniers mois, Sommet Education a prouvé sa capacité à s'adapter aux besoins de ses étudiants et à accélérer sa transformation numérique. Je suis très fier d'accueillir ces personnalités qui sont des experts reconnus et très estimés. Aucun doute que leur soutien nous sera très précieux et stimulera l'effervescence numérique au sein de nos institutions pour imaginer l'expérience 3.0 de nos étudiants. »

