SON Estrella Galicia Posidonia : Le festival secret le plus attendu de l'année revient sur l'une des îles les plus paradisiaques du monde

Une programmation musicale étonnante, de la grande cuisine, un engagement pour un impact positif et la meilleure bière se retrouveront à Formentera du 6 au 8 octobre au SON Estrella Galicia Posidonia, une expérience exclusive réservée à 350 chanceux

CORUÑA, Espagne, 3 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Le festival zéro émission SON Estrella Galicia Posidonia est de retour. Une expérience sensorielle, musicale et vitale qui montre qu'un festival différent est possible. Du 6 au 8 octobre, cet événement exclusif revient à Formentera sous le titre « THE CHALLENGE » pour transcender son lien avec l'île, ses habitants et ses coutumes. Une aventure qui va au-delà de la musique, dans laquelle seulement 350 chanceux pourront profiter des plages, des couchers de soleil et des scénarios insoupçonnés de cette île paradisiaque pendant trois jours. En outre, cette septième édition a eu une prévente spéciale qui a récompensé les festivaliers avec le plus d'engagement pour la planète.

Festival SON Estrella Galicia Posidonia 2022

L'événement, qui se tient chaque année à la fin de l'été au milieu de la Méditerranée, est une expérience unique basée sur cinq éléments qui fonctionnent dans leur ensemble. Son programme secret organisé par Sinsal, surprend en combinant de nouveaux talents avec de grandes figures de la musique qui, aujourd'hui, il est difficile de voir de si près. Une proposition gastronomique étoilée Michelin, organisée par le chef Pepe Solla, qui réunira la tradition culinaire atlantique et méditerranéenne avec les meilleurs produits locaux, trouvés à 0 km, dans un accord parfait avec la célébration de la culture de la bière que Estrella Galicia défend. Sous-tendant tout cela, l'engagement à générer un impact positif dans un événement zéro émission à partir de 2021, qui s'engage pour la décarbonisation, l'économie circulaire, la protection des écosystèmes, la mobilité durable et la sensibilisation. Et, enfin, la merveilleuse île de Formentera, le protagoniste incontesté qui sera découvert à travers divers itinéraires et activités guidés par des experts dans cet environnement naturel magique.

Comme dans les éditions précédentes, SON Estrella Galicia Posidonia sera réservé à seulement 350 personnes, qui pourront ainsi s'intégrer à l'environnement de manière respectueuse et le préserver. L'un des principaux objectifs de l'événement depuis sa création a été de protéger la posidonie océanique, la plante responsable du bleu spectaculaire de ses eaux, grâce au soutien de l'initiative Save Posidonia Project.

Un autre modèle de festival est possible. Le festival SON Estrella Galicia Posidonia est de retour.

