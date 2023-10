SON Estrella Galicia Posidonia: O festival secreto mais esperado do ano retorna a uma das ilhas mais paradisíacas do mundo

Um line-up musical surpresa, alta gastronomia, compromisso com o impacto positivo e a melhor cerveja se encontrarão novamente em Formentera de 6 a 8 de outubro no SON Estrella Galicia Posidonia, uma experiência exclusiva apenas para 350 sortudos

CORUÑA, Espanha, 3 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- O festival com emissões zero SON Estrella Galicia Posidonia está de volta. Uma experiência sensorial, musical e vital que mostra que outro modelo de festival é possível. De 6 a 8 de outubro, este evento exclusivo retorna a Formentera sob o título"THE CHALLENGE" para transcender a sua conexão com a ilha, as seu povo e seus costumes. Uma aventura que vai além da música, em que apenas 350 sortudos poderão desfrutar durante três dias das praias, do pôr do sol e dos cenários inusitados desta ilha paradisíaca. Além disso, esta sétima edição contou com uma pré-venda especial que premiou os participantes do festival com maior compromisso com o planeta.

O evento, realizado todos os anos no final do verão em pleno Mediterrâneo, é uma experiência única baseada em cinco elementos que funcionam como um todo. O line-up secreto, com curadoria da Sinsal, surpreende ao combinar novos talentos com grandes figuras da música que, hoje em dia, é difícil ver de perto. Uma proposta gastronômica com estrela Michelin, com curadoria do chef Pepe Solla, que unirá a tradição culinária atlântica e mediterrânica com os melhores produtos locais de 0 km, numa combinação perfeita com a celebração da cultura cervejeira que a Estrella Galicia defende. Na base de tudo isso está o compromisso de gerar um impacto positivo em um evento com emissões zero a partir de 2021, que aposta na descarbonização, na economia circular, na proteção dos ecossistemas, na mobilidade sustentável e na conscientização. E, por último, a maravilhosa ilha de Formentera, protagonista indiscutível que será descoberta através de várias rotas e atividades guiadas por especialistas neste mágico ambiente natural.

Tal como nas edições anteriores, o SON Estrella Galicia Posidonia reservará para apenas 350 pessoas a oportunidade de se integrar ao meio ambiente de forma respeitosa. Um dos principais objetivos do evento desde o seu início tem sido proteger a posidonia oceanica, planta responsável pelo azul espetacular de suas águas, através do apoio da iniciativa do Projeto Save Posidonia.

Outro modelo de festival é possível. SON Estrella Galicia Posidonia está de volta.

