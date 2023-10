SON EXCELLENCE LE PRESIDENT PAUL KAGAME INAUGURE LE MWC KIGALI 2023

Réservez votre place et inscrivez-vous dès aujourd'hui pour participer au MWC Kigali, du 17 au 19 octobre 2023

LONDRES, 9 octobre 2023 /PRNewswire/ -- La GSMA est ravie d'annoncer que Son Excellence Paul Kagame, le président de la République du Rwanda, ouvrira officiellement le MWC Kigali le 17 octobre au Kigali Convention Centre, à Kigali, au Rwanda.

His Excellency Paul Kagame, the President of the Republic of Rwanda, will formally open MWC Kigali on 17 October 2023 at the Kigali Convention Centre, Kigali, Rwanda. The photo shows His Excellency sharing the keynote stage with the GSMA's Director General at MWC Africa 2022. Photo courtesy: Urugwiro Village

« C'est un grand honneur pour Son Excellence Paul Kagame d'ouvrir le MWC Kigali 2023 ; sa participation témoigne de l'ampleur que prend la transformation numérique de l'Afrique et de la façon dont celle-ci autonomise les communautés, le gouvernement et les entreprises. Alors que la 4G progresse et que la 5G émerge, les technologies de pointe offrent un potentiel énorme et la fintech continue de connecter des millions de personnes au sein de l'économie formelle pour la première fois. Je me réjouis de ces trois jours de débats et d'inspiration avec des leaders internationaux du secteur et des décideurs africains de haut niveau », a déclaré le directeur général de la GSMA, Mats Granryd.

Le MWC Kigali, l'événement le plus important et le plus influent du continent africain en matière de connectivité, se tiendra du 17 au 19 octobre. L'événement rassemble de puissants innovateurs et dirigeants politiques de toutes les sous-régions du continent afin de créer un meilleur avenir pour tous. Il propose des sommets et des forums à fort impact, qui abordent des sujets essentiels tels que la réduction de la fracture numérique, l'exploitation des technologies mobiles pour le développement socio-économique et l'alignement des industries sur les objectifs de développement durable des Nations unies. Alignées sur les quatre thèmes principaux du MWC Kigali - Accelerate Africa, FinTech, HealthTech et Powering Digital - ces sessions visent à faire avancer l'ère numérique.

Partenaires de l'événement

Le programme de pointe du MWC Kigali est rendu possible grâce aux partenaires de notre événement . Nous sommes fiers de pouvoir compter sur le soutien d'entreprises mondiales et régionales de premier plan, notamment nos partenaires fondateurs Mastercard, MTN, Orange et ZTE, ainsi que nos partenaires de l'événement, à savoir la République du Rwanda, l'Union africaine, Africa CDC et Smart Africa.

Pour plus d'informations, suivez nos mises à jour dans l' espace presse du MWC Kigali ou consultez le site www.mwckigali.com.

Nous vous invitons à en savoir plus sur gsma.com

