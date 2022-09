Sonata Software consigue el premio Inner Circle de Microsoft Business Applications 2022/2023

Microsoft premia a Sonata Software por sus destacados logros e innovación conseguidos

BANGALORE, India, 22 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Sonata Software, una compañía global de servicios de TI y soluciones tecnológicas que permite iniciativas de transformación digital basadas en plataformas para empresas, ha sido nombrada una vez más miembro del prestigioso Inner Circle para Microsoft Business Applications, para 2022/2023. La pertenencia a este grupo de élite se basa en el rendimiento general, que sitúa a Sonata en el escalón superior de la red global de socios de Microsoft Business Applications. Los miembros del Inner Circle han alcanzado un alto nivel de excelencia al ofrecer soluciones valiosas que ayudan a las organizaciones a lograr un mayor éxito.

Los miembros del Inner Circle 2022/2023 están invitados a la Cumbre del Inner Circle en la primavera de 2023, así como a reuniones virtuales entre junio de 2022 y agosto de 2022, en las que tendrán una oportunidad única de discutir la estrategia con los líderes senior de Microsoft y sus compañeros del Inner Circle, mientras aprenden más sobre las hojas de ruta y los planes futuros de la compañía, establecen fuertes conexiones ejecutivas y colaboran en las mejores prácticas.

"Estamos orgullosos de reconocer a un grupo de socios que han destacado por acelerar la transformación digital de sus clientes a través de las innovaciones digitales de Microsoft Business Applications", destacó Peter Jensen, Microsoft Business Application Partner Strategy Lead. "Los socios de Inner Circle representan algunas de las mejores IP, experiencia en la industria y capacidades técnicas en Dynamics 365 y Microsoft Power Platform. Su dedicación al éxito del cliente y a la Nube de Microsoft los ha distinguido, y nos sentimos honrados de reconocer a Sonata Software por sus logros y su pertenencia al Inner Circle 2022/2023".

Sonata es un líder mundial en servicios de transformación digital, con décadas de experiencia trabajando con empresas, proporcionando soluciones abiertas, conectadas, inteligentes y escalables. Sonata ha trabajado con clientes de múltiples sectores, como la fabricación, el comercio minorista, la sanidad, las finanzas y los viajes. La empresa tiene una larga relación con Microsoft, una colaboración que ha durado más de 30 años, con énfasis específico en Dynamics, BizApps, Cloud y Data. Con el paso del tiempo, la empresa ha perfeccionado su característico enfoque Platformation™ y se ha alineado con la estrategia de Microsoft para ayudar a los clientes a obtener un enorme valor de sus iniciativas de transformación digital.

"Sonata invirtió en una relación de 360 grados con Microsoft durante más de 15 años y ha construido una profunda experiencia, capacidades de pila completa a través de Microsoft Business Applications, Azure, Data y AI. El profundo enfoque de Sonata en la modernización y transformación de la empresa en la plataforma de aplicaciones empresariales de Microsoft, a través de su metodología diferenciada Platformation™ y sus IP, aceleró la realización del valor. Este reconocimiento es un testimonio más de la relación de Sonata con Microsoft, añadiendo valor a los clientes", comentó Rajsekhar Datta Roy, vicepresidente senior y responsable global de la gama de servicios de Microsoft.

