Sonata Software obtient le prix Inner Circle 2022/2023 de Microsoft Business Applications

Sonata Software est récompensée par Microsoft pour ses performances et ses innovations exceptionnelles.

BANGALORE, Inde, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Sonata Software, une société internationale de services informatiques et de solutions technologiques qui permet aux entreprises de mettre en œuvre des initiatives de transformation numérique basées sur des plateformes, a une fois de plus été nommée membre du prestigieux Inner Circle for Microsoft Business Applications, pour la saison 2022/2023. Les membres de ce groupe d'élite sont choisis en fonction de leurs performances globales Sonata se classe ainsi dans l'échelon supérieur du réseau international de partenaires Microsoft Business Applications. Les membres de l'Inner Circle ont atteint un haut niveau d'excellence en fournissant des solutions de qualité qui aident les entreprises à améliorer leurs résultats.

Les membres de l'Inner Circle 2022/2023 sont invités au sommet de l'Inner Circle au printemps 2023 ainsi qu'à des réunions virtuelles entre juin 2022 et août 2022, où ils pourront discuter de stratégie avec les hauts dirigeants de Microsoft et leurs collègues partenaires de l'Inner Circle, tout en en apprenant davantage sur les feuilles de route et les projets futurs de la société, en établissant de solides relations avec les dirigeants et en travaillant ensemble sur les meilleures pratiques.

« Nous sommes fiers de mettre à l'honneur un groupe de partenaires qui ont excellé dans l'accélération de la transformation numérique de leurs clients grâce aux innovations numériques des applications professionnelles de Microsoft, a déclaré Peter Jensen, responsable de la stratégie des partenaires des applications professionnelles de Microsoft. Les partenaires Inner Circle comptent certaines des meilleures propriétés intellectuelles, expertises sectorielles et capacités techniques de Dynamics 365 et de la plateforme Microsoft Power. Ils se sont distingués par leur dévouement à la réussite de leurs clients et à Microsoft Cloud, et nous sommes honorés de récompenser Sonata Software pour sa réussite et son appartenance à l'Inner Circle 2022/2023. »

Sonata est un leader mondial des services de transformation numérique, fort de plusieurs décennies d'expérience auprès des entreprises, qui fournit des solutions ouvertes, connectées, intelligentes et évolutives. Sonata a travaillé avec des clients de multiples secteurs, notamment la fabrication, la vente au détail, la santé, la finance et le tourisme. L'entreprise entretient une relation de longue date avec Microsoft, une collaboration qui dure depuis plus de 30 ans, axée plus particulièrement sur Dynamics, BizApps, Cloud et Data. L'entreprise a, au fil du temps, peaufiné sa fameuse Platformation™ et s'est alignée sur la stratégie de Microsoft pour aider les clients à exploiter la valeur considérable de leurs initiatives de transformation numérique.

« Sonata a investi dans une relation des plus complètes avec Microsoft pendant plus de 15 ans et a acquis une expertise approfondie, des capacités full stack sur les applications professionnelles Microsoft, Azure, les données et l'IA. La priorité absolue accordée par Sonata à la modernisation et à la transformation de l'entreprise sur la plateforme Microsoft Business Application, grâce à sa méthodologie Platformation™ différenciée et à ses propriétés intellectuelles, a accéléré la prise de valeur. Cette reconnaissance est un témoignage de plus de la relation de Sonata avec Microsoft, qui ajoute de la valeur aux clients », a déclaré Rajsekhar Datta Roy, vice-président senior et responsable mondial chez Microsoft Service Line.

À propos de Sonata Software

Pour en savoir plus (médias uniquement) :

Nandita Venkatesh

Sonata Software Limited

CIN- L72200MH1994PLC082110

A.P.S. Trust Building,

Bull Temple Road, N.R. Colony

Bangalore 560019, Inde

Tél. : +91 80 67781999

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/689012/Sonata_Software_Logo.jpg

SOURCE Sonata Software