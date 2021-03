Sonata Software erschließt Markt für Customer Experience (CX), um Wachstum anzukurbeln

Das Unternehmen kündigt die weltweite Einführung von „CXe" an, Sonatas einzigartigen erweiterten integrierten CX-Verwaltungslösungen für die „neue Normalität"

BENGALURU, Indien, 23. März 2021 /PRNewswire/ -- Sonata Software, ein weltweit tätiges Unternehmen für IT-Services und Technologielösungen, hat heute seine Pläne bekannt gegeben, den „Customer Experience (CX)"-Markt zu erschließen, um das Wachstum mit der Einführung von „CXe", seinen einzigartigen erweiterten integrierten CX-Managementlösungen, voranzutreiben. Diese wurden unter Verwendung des „Platformation"-Ansatzes entwickelt, dem viel umjubelten Rahmen von Sonata für die digitale Transformation. „CXe" ist ein überzeugendes Angebot von Sonata für Kunden auf der ganzen Welt, die nach ganzheitlichen End-to-End-CX-Lösungen suche für die „neue Normalität" nach der Pandemie suchen.

Die weltweiten Auswirkungen der Pandemie sind beispiellos, und der Markt für Kundenerfahrung (CX) erlebt in allen Regionen einen großen Aufschwung. Laut einer Studie von Fortune Business Insights soll der Markt von 9,26 Mrd. USD im Jahr 2020 auf 21,86 Mrd. USD im Jahr 2027 bei einer jährlichen Wachstumsrate von 13,0 % im Zeitraum 2020 bis 2027 wachsen.

Sonata hatte im März 2020 das in Melbourne ansässige GBW übernommen, Pioniere auf dem Gebiet der CX mit 30 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von CX-Verbesserungen für Marken rund um die Welt. „CXe" ist ein kombiniertes Ergebnis der CX-Management-Tools und des Know-hows von GBW, ergänzt mit Sonatas eigener Plattform-Methodik zur Förderung der digitalen Transformation und dem fundierten Know-how in abgestimmten Technologien wie Kundenbindung, Daten und Analyse.

„Trotz der sich ändernden Kundengewohnheiten nach der Pandemie bleiben die Grundlagen für die Gewährleistung einer guten Kundenerfahrung unverändert. Nämlich: Den Kunden genau zuhören und dem Feedback gemäß handeln. Ein gut durchdachtes CX-Programm beinhaltet das Verständnis dessen, was ein großartiges Kundenerlebnis über die so genannte Customer Journey und den Kundenlebenszyklus hinweg möglich macht. Auf der Basis dieser Erkenntnisse können großartige CX-Programme entwickelt werden", erklärte Srikar Reddy, MD & CEO von Sonata Software bei der Ankündigung der Markteinführung von CXe. „Ein gut durchdachtes CX-Messprogramm ist entscheidend, um die Wirksamkeit der CX-Programme sicherzustellen. Die verschiedenen Komponenten der CX-Messung hängen miteinander zusammen und sind eine Kombination aus Mystery Audit, Mystery Shopping und Integration in ein aVOC-Programm über eine gemeinsame Datenplattform. Sie erhalten die grundlegenden Tools, um sicherzustellen, dass Ihren Kunden ein konsistenter und hervorragender CX geboten wird."

CX ist seit langem ein heiliger Gral für die meisten Unternehmen. Diejenigen, die es richtig machen, genießen Loyalität und helfen dem Unternehmen, treue Kunden und Interessenvertreter zu gewinnen – durch Mundpropaganda, was die Kosten für die Anwerbung neuer Kunden senkt. Da ist es nur logisch, dass die meisten Unternehmen Programme haben, die Kunden um ihr Feedback bitten. Laut Sonata, basierend auf Analystenstudien und der Erfahrung von GBW, macht es jedoch nur jedes fünfte von sechs Unternehmen richtig. Für andere liegt der Gewinn aus CX immer noch in unerreichter Ferne. Angesichts der besonderen Umstände des letzten Jahres, in denen sich die „Customer Journey" in vielen Unternehmen geändert hat, ist die Aufgabe schwieriger als je zuvor. Dies hat Sonata eine großartige Gelegenheit geboten, seine erweiterte CX-Lösung „CXe" für seine bestehenden Kunden bereitzustellen, und die erste Resonanz der Kunden auf der ganzen Welt war überwältigend. Sonata erweitert nun sein Team, um die Lösung mehr neuen Kunden anbieten zu können und angesichts der von CX gebotenen Möglichkeiten weitere Investitionen in die Entwicklung und Vermarktung von Lösungen zu tätigen.

Venkatesh Parthasarathy, Ex-MD von Dairy Farm und Berater vieler führender Unternehmen, erklärte: „Diese verbesserte CX-Lösung von Sonata ist in der Tat einzigartig und deckt die Problembereiche ab, die sich für mein Team früher aus der Tatsache ergaben, dass es für jedes Programm unterschiedliche Anbieter gab und eine einheitliche Sicht auf den Kunden nicht möglich war. Aber das i-Tüpfelchen ist für mich wirklich, die Auswirkungen der CX-Programme auf Ihr Unternehmen zu sehen."

Grant Salmon, CEO von GBW (jetzt ein Unternehmen von Sonata Software) und ein Branchenkenner, fügte hinzu: „Die über 30-jährige Erfahrung von GBW gibt uns Einblicke, warum Unternehmen mit ihren CX-Managementprogrammen scheitern. Erstens sind viele „kurzsichtig" und messen eher einzelne Aspekte als die gesamte Customer Journey. Zudem verwenden viele Do-it-yourself-Plattformen, die für Experten zwar großartig sind, viele Kunden jedoch verwechseln Automatisierung mit Wissen und Know-how. Dann gibt es den Fall, wo die Daten überall gespeichert sind, da es Online- und Einzelhandelsteams, Kundenfeedback- und Mystery-Shopping-Programme gibt, die den Aspekt übersehen, dass der Kunde einer ist, und für Teams, die auf der Grundlage des Feedbacks handeln müssen, ist es besser, wenn sie das Feedback auf einen Blick sehen können statt auf unzusammenhängende Weise. Zu guter Letzt müssen Sie wissen, ob Ihre Kundenerfahrung Ihre Geschäftsergebnisse beeinflusst und falls Ihre Programme Ihnen diesen Überblick nicht bieten, sind sie nicht weiter von Interesse. Aus diesem Grund haben wir „CXe" entwickelt, bei dem wir ein End-to-End-Programm anbieten, das diese Probleme herkömmlicher Programme angeht."

