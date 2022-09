Sonata Software obtiene el premio Inner Circle 2022/2023 de Microsoft Business Applications

Microsoft rinde homenaje a Sonata Software por alcanzar logros e innovaciones excepcionales.

BANGALORE, India, 22 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Sonata Software, una empresa global de soluciones de tecnología y servicios de TI que hace posibles iniciativas de transformación digital basadas en plataformas para las empresas, fue nombrada una vez más miembro del prestigioso Inner Circle para Microsoft Business Applications 2022/2023. La membresía en este grupo de élite se basa en el desempeño general, que ubica a Sonata en el primer nivel de la red global de socios de aplicaciones comerciales de Microsoft. Los miembros de Inner Circle han logrado un alto nivel de excelencia al ofrecer soluciones valiosas que ayudan a las organizaciones a alcanzar un mayor éxito.

Se invita a los miembros del Inner Circle 2022/2023 a la Cumbre del Inner Circle en la primavera de 2023, así como a reuniones virtuales entre junio y agosto de 2022, en las que tendrán una oportunidad única de analizar estrategias con los líderes sénior de Microsoft y sus socios del Inner Circle, a la vez que aprenderán más sobre las hojas de ruta y los planes futuros de la empresa, establecerán sólidas conexiones ejecutivas y colaborarán en torno a las mejores prácticas.

"Nos enorgullece reconocer a un grupo de socios que han sobresalido en la aceleración de la transformación digital de sus clientes a través de las innovaciones digitales de Microsoft Business Applications", afirmó Peter Jensen, director de Estrategia de Socios de Microsoft Business Application. "Los socios de Inner Circle representan algunos de los mejores IP, experiencia en la industria y capacidades técnicas en Dynamics 365 y Microsoft Power Platform. Su dedicación al éxito de los clientes y Microsoft Cloud los han distinguido, y nos honra reconocer a Sonata Software por sus logros y su membresía en Inner Circle 2022/2023".

Sonata es un líder global en servicios de transformación digital, con décadas de experiencia trabajando con empresas ofreciendo soluciones abiertas, conectadas, inteligentes y escalables. Sonata ha trabajado con clientes de diversas industrias, como fabricación, comercio minorista, atención médica, finanzas y viajes. La empresa mantiene una relación de larga data con Microsoft, una colaboración que ha durado más de 30 años, con énfasis específico en Dynamics, BizApps, Cloud y Data. Con el tiempo, la empresa ha perfeccionado su emblemático enfoque Platformation™ y se ha alineado con la estrategia de Microsoft para ayudar a los clientes a obtener un enorme valor a partir de sus iniciativas de transformación digital.

"Sonata invirtió en una relación de 360 grados con Microsoft durante más de 15 años, y ha desarrollado una profunda experiencia y capacidades full-stack en Microsoft Business Applications, Azure, Data e IA. El profundo enfoque de Sonata en la modernización y transformación empresarial en la plataforma Microsoft Business Application, a través de su metodología Platformation™ y sus IP diferenciados, aceleró la obtención de valor. Este reconocimiento es un testimonio más de la relación de Sonata con Microsoft y añade valor para los clientes", sostuvo Rajsekhar Datta Roy, vicepresidente sénior y director global de Microsoft Service Line.

