SONATRACH et Huawei créent ensemble une solution intelligente d'inspection des oléoducs et des gazoducs par détection de fibre optique

BARCELONE, Espagne, 6 mars 2024 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelona 2024, SONATRACH, compagnie pétrolière publique algérienne, a partagé les réalisations de la solution intelligente d'inspection des oléoducs et des gazoducs par détection de fibres déployée avec Huawei. La solution assure une sécurité, une intelligence et une efficacité élevées des pipelines grâce à l'inspection automatisée des pipelines, qui est rendue possible par la technologie de détection par fibre optique distribuée.

En tant qu'acteur clé de l'industrie pétrolière en Algérie, SONATRACH gère environ 43 oléoducs et gazoducs, accompagnés de 14 000 km de câbles optiques. L'inspection manuelle traditionnelle est coûteuse et inefficace, et il est difficile d'obtenir l'état de fonctionnement de l'oléoduc 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en temps réel. Le Centre commun d'innovation de SONATRACH espère travailler avec Huawei et d'autres partenaires pour réduire les coûts d'exploitation et d'entretien, alerter de manière proactive les dommages causés aux pipelines et localiser rapidement les coupures de fibres à l'aide de technologies innovantes.

Huawei a développé une solution innovante de détection des fibres dans les pipelines en utilisant la technologie de détection distribuée des fibres optiques. Dans cette solution, Huawei OptiXsense EF3000 (un dispositif de détection optique) est déployé pour mettre en œuvre l'inspection et l'alerte automatiques de haute précision des pipelines, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

La solution intelligente d'inspection des oléoducs et gazoducs par détection de fibre optique est basée sur la solution de détection de fibre optique de Huawei et sur le processus de gestion de service du réseau en direct. Lorsqu'une construction externe se produit autour d'un oléoduc, la fibre optique d'accompagnement déployée le long de l'oléoduc recueille des informations sur les vibrations et les transmet au dispositif de détection optique déployé dans une station ou une salle d'équipement de station de vannes de sectionnement, ce qui permet d'obtenir un positionnement précis.

Les pratiques d'innovation conjointes montrent que la solution d'avertissement par fibre optique a d'excellentes performances dans les scénarios d'inspection des pipelines, par exemple :

Différents événements tels que les coupures de fibres, l'excavation manuelle et l'excavation mécanique peuvent être analysés avec précision, de sorte qu'une visite valide du site peut être organisée. La précision des alarmes est élevée, avec un taux de faux positifs de seulement 0,012 fois/km/jour. Toutes les alarmes situées à moins de 2 mètres au-dessus de la fibre optique peuvent être signalées normalement. La capacité de positionnement est puissante. L'erreur moyenne de positionnement est inférieure à 10 mètres et les informations de localisation du SIG sur la carte du câble optique sont précises.

Sana Lallali, directrice du Centre commun d'innovation de SONATRACH, a déclaré : « La solution d'inspection par détection de fibres permet de remédier à la difficulté de l'inspection manuelle et à la lenteur de l'identification des risques. Nous sommes satisfaits des résultats de cette innovation conjointe avec Huawei. Nous espérons poursuivre notre coopération avec Huawei pour promouvoir la transformation intelligente de l'industrie pétrolière. »