SONGMICS HOME soutient l'événement marquant de Jugendrotkreuz visant à promouvoir les premiers secours et le bénévolat en Allemagne

KLOTTEN, Allemagne, 30 septembre 2024 /PRNewswire/ -- En septembre, SONGMICS HOME a réaffirmé son engagement en matière de responsabilité sociale en soutenant la célébration du 25e anniversaire de Jugendrotkreuz (également appelée Croix-Rouge de la jeunesse allemande). Cette collaboration vise à promouvoir les connaissances en matière de premiers secours et l'esprit de volontariat, en contribuant à la santé et à la sécurité de la communauté.

SONGMIC HOME x Jugendrotkreuz 2024 SONGMICS HOME Supports Jugendrotkreuz's Milestone Event Happy Moments of The Celebration

Daisy Wei, responsable principale de la marque, SONGMICS HOME, a souligné que le partenariat avec Jugendrotkreuz représente une opportunité significative de promouvoir les compétences en matière de premiers secours et les valeurs du service bénévole. Cette initiative vise à bénéficier à un plus grand nombre d'individus, en travaillant ensemble pour un meilleur avenir.

Jugendrotkreuz est la division jeunesse de la Croix-Rouge en Allemagne. Elle a pour but d'impliquer les jeunes dans le travail humanitaire et d'encourager l'esprit de solidarité. L'organisation propose divers programmes axés sur la formation aux premiers secours, les secours en cas de catastrophe et le service communautaire. Jugendrotkreuz encourage la participation des jeunes par le biais d'activités éducatives, d'opportunités de volontariat et de formation au leadership, permettant ainsi aux jeunes de contribuer à la société tout en développant d'importantes compétences de vie. En promouvant les valeurs de compassion et de responsabilité civique, Jugendrotkreuz joue un rôle essentiel dans la formation de générations futures socialement conscientes et actives.

Lors de la célébration du 25e anniversaire de Jugendrotkreuz, SONGMICS HOME a offert des prix substantiels pour des activités interactives, renforçant ainsi de manière significative l'engagement et la portée de l'événement. Ce parrainage souligne l'engagement de SONGMICS HOME en faveur des initiatives sociales, tout en mettant l'accent sur le rôle vital de l'engagement communautaire et de l'éducation.

La collaboration avec Jugendrotkreuz illustre la manière dont les organisations peuvent s'unir pour favoriser une culture de l'attention et du soutien et, en fin de compte, améliorer le bien-être des communautés. SONGMICS HOME a fait preuve d'un engagement fort en matière de responsabilité sociale en collaborant activement avec une série d'organisations mondiales à but non lucratif, notamment One Tree Planted, Emmaüs Défi, Rise Above Foundation, La Société Protectrice des Animaux et Priceless Pets. Ces partenariats se concentrent sur des domaines clés tels que la durabilité, l'aide sociale et le bien-être des animaux.

Grâce à un certain nombre de collaborations et d'initiatives avec ces organisations, SONGMICS HOME vise à créer un impact positif significatif sur la société, en abordant des questions urgentes et en promouvant une culture de don à la communauté.

À propos de SONGMICS HOME

SONGMICS HOME a été officiellement fondé en 2010. Nous possédons 3 marques : SONGMICS pour l'ameublement, VASAGLE pour les meubles de style et Feandrea pour les articles des animaux. Forts de notre mission « Complete Your Dream Home », nous œuvrons pour fournir aux consommateurs du monde entier des produits d'ameublement élégants et de qualité. Grâce à notre expérience éprouvée, nous permettons à chacun de créer facilement la maison de ses rêves.

À ce jour, nos produits sont distribués avec succès dans plus de 70 pays et régions, dont l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Asie, et répondent aux besoins de plus de 20 millions de familles dans le monde entier.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

Site Web : https://www.songmics.de/

Facebook : https://www.facebook.com/songmicshomede/

Instagram : https://www.instagram.com/songmicshome_de/

YouTube : https://www.youtube.com/@SONGMICS_HOME

X(Twitter) : https://x.com/SONGMICSHOME

Tik Tok : https://www.tiktok.com/@songmicshome

Contact médias

[email protected]

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2517208/SONGMICS_Klotten_ENV2.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2517209/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2517210/2.jpg