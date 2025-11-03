SONGMICS HOME lanza la nueva serie de muebles TOOLLESS, liberando espacio para una vida moderna

BERLIN, 3 de noviembre 2025 /PRNewswire/ -- SONGMICS HOME ha presentado recientemente su nueva serie de muebles TOOLLESS, que destaca por su elegante diseño de líneas estrechas y la innovadora tecnología TOOLLESS de SONGMICS HOME. Creada para dar respuesta a los retos de las mudanzas frecuentes y el espacio limitado, esta nueva colección redefine la experiencia del hogar moderno, ofreciendo verdadera movilidad y libertad de espacio.

Satisfaciendo las necesidades de la vida urbana europea

En toda Europa, los altos precios de los alquileres y los espacios reducidos dificultan el montaje y el traslado de los muebles tradicionales. SONGMICS HOME creó el concepto TOOLLESS para solucionar este problema, combinando un diseño práctico con una ingeniería innovadora para que los muebles sean más fáciles de montar, de trasladar y adaptables a los cambios de espacio.

La tecnología TOOLLESS de SONGMICS HOME es un sistema patentado de ensamblaje que permite unir los paneles de los muebles a presión para un montaje rápido y sin herramientas. Los conectores vienen preinstalados en cada panel, eliminando la necesidad de herramientas o herrajes adicionales.

Características y beneficios clave:

Más fácil: Simplemente encaja los paneles. Sin herramientas, sin complicaciones.

Simplemente encaja los paneles. Sin herramientas, sin complicaciones. Más rápido: El montaje tradicional de muebles tarda unos 42 minutos; con TOOLLESS, solo tarda 10 minutos.

El montaje tradicional de muebles tarda unos 42 minutos; con TOOLLESS, solo tarda 10 minutos. Desmontaje sin esfuerzo: Se desmonta y se vuelve a montar fácilmente sin dañar nada, ideal para inquilinos y personas que se mudan con frecuencia.

Se desmonta y se vuelve a montar fácilmente sin dañar nada, ideal para inquilinos y personas que se mudan con frecuencia. Resistente: Diseñado para durar. Incluso tras varios montajes, cada pieza se mantiene firme y fiable.

La tecnología TOOLLESS se ha implementado en varias líneas de productos SONGMICS HOME, incluyendo soportes para televisión, estanterías, mesitas de noche y armarios. Además, la compañía planea extender la tecnología TOOLLESS a una gama más amplia de productos para el hogar y mascotas.

Desde su lanzamiento al mercado, la tecnología TOOLLESS de SONGMICS HOME ha recibido un continuo reconocimiento por parte de instituciones de diseño y expertos del sector a nivel mundial. El conector TOOLLESS fue galardonado con el premio Good Design Award 2024 en Japón y se presentó en MAISON&OBJET 2024 en París, una de las ferias de diseño de interiores más importantes del mundo. Además, la serie TOOLLESS completa fue premiada con el premio Bronze A' Furniture Design Award 2025, lo que subraya la creciente influencia de SONGMICS HOME en la industria global del mueble.

De cara al futuro, SONGMICS HOME seguirá impulsando su visión de 'liberar la libertad del espacio' mediante la innovación en el diseño. Al combinar simplicidad, flexibilidad y sostenibilidad, la marca está redefiniendo la forma en que los consumidores modernos viven, se mueven y crean confort en cualquier espacio.

Sobre SONGMICS HOME

SONGMICS HOME se fundó oficialmente en 2010. Actualmente, poseemos 3 marcas principales, incluyendo SONGMICS para muebles de hogar, VASAGLE para muebles con clase y Feandrea para productos para mascotas. Con la misión de "Complete Your Dream Home", nos esforzamos por ofrecer a los consumidores de todo el mundo productos de decoración elegantes y valiosos. Junto con una experiencia eficiente, permitimos a todo el mundo crear sin esfuerzo la casa de sus sueños.

Hasta la fecha, nuestros productos se han enviado a más de 70 países y regiones, incluidos Europa, Norteamérica, Centroamérica y Asia, y han llegado a más de 20 millones de hogares de todo el mundo.

