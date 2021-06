Songtradr adquiere la agencia global de música creativa MassiveMusic

LOS ÁNGELES, 2 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Songtradr, el mercado corporativo de licencias de música más grande del mundo, anunció hoy su adquisición de MassiveMusic, la agencia de música creativa líder a nivel global que ayuda a las marcas más famosas del mundo a ser más estratégicas y eficaces gracias al poder emocional de la música y el sonido.

La adquisición de MassiveMusic llega en un momento crucial de la industria, donde el alza de las tecnologías y los canales de contenido conducen a que el número de lugares donde se experimenta el sonido de una marca aumente drásticamente. Con la explosión de la creación de contenido en múltiples formatos de medios, se espera que el tamaño de la industria de la música alcance los USD 131.000 millones para 2030. Más que nunca, los especialistas en marketing tienen que abrirse paso y generar el máximo impacto, impulsando la urgencia de optimizar el poder de la música. La combinación de la música inigualable de MassiveMusic para la presencia de marcas con las tecnologías de Songtradr y los productos de música corporativa basados en datos crea la única solución musical completa habilitada por tecnología para marcas en la era digital.

"MassiveMusic ha construido una reputación destacada por sus soluciones musicales audaces, brillantes y creativas para marcas durante los últimos 20 años", sostuvo Paul Wiltshire, director ejecutivo de Songtradr. "Las complejidades de la industria de la música corporativa han hecho que sea difícil adoptar y aprovechar plenamente la tecnología, limitando que pueda experimentar el mismo crecimiento que la industria de la música de consumo. Reunir nuestras empresas y competencias crea la escala y la confianza necesaria para posibilitar una verdadera transformación de la industria de la música corporativa y liberar un importante potencial de crecimiento".

MassiveMusic, la agencia de música creativa líder en el mundo, cuenta con aproximadamente 85 empleados con oficinas en Ámsterdam, Berlín, Londres, Nueva York, Los Ángeles y Tokio. La empresa crea y selecciona música de clase mundial, soluciones estratégicas de marca sonora y gestión de música para marcas globales como Nike, Heineken, Apple y UEFA. Este año, MassiveMusic lanzó la primera herramienta de marca sonora basada en datos del mundo: MassiveBASS, una plataforma revolucionaria que combina el arte y la ciencia y predice el éxito en el recuerdo, la distinción y la conexión con la personalidad de la marca. MassiveMusic también ha ganado todos los premios existentes en la industria, como Cannes Gold Lion, D&AD, CLIO, Transform y más. MassiveMusic ha experimentado un crecimiento impresionante durante el último año, a pesar del contexto de la COVID-19, que generó un incremento de ingresos de dos dígitos en 2020 en comparación con 2019.

"En MassiveMusic estamos muy emocionados de unir fuerzas con Songtradr. Nuestros servicios son totalmente complementarios entre sí, lo que nos permite enriquecer aún más los servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Las marcas globales y las talentosas agencias creativas con las que trabajamos pueden beneficiarse de la propuesta única que se crea al combinar la empresa de tecnología de licencias musicales corporativas más grande del mundo con la agencia líder de música creativa global", afirmó Hans Brouwer, fundador y director ejecutivo de MassiveMusic. "Lo que más me entusiasma es cómo se alinean nuestras visiones, ambiciones y culturas. Desde la primera reunión en adelante, nuestra alianza se sintió como si estuviéramos en una banda desde hace mucho tiempo. Esperamos ayudar a nuestros clientes globales a crecer: más sólido, mejor, más rápido y más fuerte ("Harder, Better, Faster, Stronger ") si me permiten citar a la revolucionaria banda Daft Punk".

Con más de 300.000 pistas licenciadas en su ecosistema y más de 1,5 millones de pistas en su plataforma, Songtradr se ha convertido en la plataforma de licencias musicales más grande en menos de cinco años. En 2019 adquirió Big Sync Music y desde entonces adquirió Cuesongs, Song Zu, Pretzel, Tunefind e hizo una inversión en Jaxsta, una empresa de datos musicales que cotiza en la bolsa de ASX.

MassiveMusic dirigirá la división de servicios musicales corporativos del grupo Songtradr, lo que permitirá a las marcas y agencias aumentar drásticamente su impacto en el marketing y satisfacer todas sus necesidades musicales en un solo lugar. Desde artistas, licencias musicales, composición musical personalizada y creación de marcas sonoras hasta tecnología, datos y conocimientos en tiempo real, los especialistas en marketing pueden elevar su eficiencia e impacto.

ACERCA DE SONGTRADR:

Songtradr es el mercado corporativo de licencias de música más grande del mundo. Ofrece a los creadores de música y a los propietarios de derechos musicales una solución completa habilitada con tecnología para la gestión de derechos y monetización, a la vez que ofrece a usuarios corporativos de música como marcas, anunciantes, cineastas, SVOD y redes de transmisión, videojuegos, transmisiones web y plataformas de redes sociales, un acceso a la música altamente eficiente y guiado por IA.

ACERCA DE MASSIVEMUSIC:

MassiveMusic es la agencia de grabación de algunas de las marcas más famosas del mundo. Como socio de confianza, MassiveMusic ofrece todo lo que una marca necesita en el campo de la música, la voz y el sonido. Estrategias de impacto, identidad corporativa sonora y mejores composiciones de su clase: la agencia crea esto y mucho más gracias a su ferviente pasión por la música combinada con la artesanía y la investigación científica. ¿El objetivo final? Hacer que el mundo suene mejor mientras ayuda a las marcas y agencias a ser más eficaces a través del poder emocional del sonido. Los hábiles creadores y pensadores estratégicos detrás de MassiveMusic pueden encontrarse en oficinas y estudios de todo el mundo. Se dice que también hacen una fiesta masiva de vez en cuando.

