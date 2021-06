Songtradr adquire agência global de música criativa MassiveMusic

LOS ANGELES, 2 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Songtradr, maior mercado de licenciamento de música B2B do mundo, anunciou hoje que adquiriu a MassiveMusic, agência líder global de música criativa que ajuda as marcas mais renomadas do mundo a se tornar mais estratégicas e eficazes com o poder emocional da música e do som.

A aquisição da MassiveMusic chega em um momento crucial na indústria, em que um aumento nas tecnologias e canais de conteúdo significa que o número de meios pelos quais o som de uma marca é experimentado está aumentando dramaticamente. Com a explosão da criação de conteúdo em vários formatos de mídia, estima-se que o tamanho da indústria da música atinja US$ 131 bilhões até 2030. Os profissionais de marketing mais do que nunca têm que invadir o espaço e criar impacto máximo, impulsionando uma urgência para otimizar o poder da música. A combinação da música incomparável da MassiveMusic para a presença de marcas com as tecnologias da Songtradr e produtos musicais B2B informados por dados cria a única solução completa de música habilitada por tecnologia para marcas na era digital.

"A MassiveMusic construiu uma reputação de destaque para soluções musicais ousadas, brilhantes e criativas para marcas nos últimos 20 anos", declarou Paul Wiltshire, CEO da Songtradr. "As complexidades da indústria musical B2B tornaram o desafio de adotar e alavancar totalmente a tecnologia, impedindo-a de experimentar o mesmo crescimento da indústria musical de consumo. Reunir nossas empresas e competências cria a escala e a confiança para permitir uma verdadeira transformação da indústria da música B2B e desbloquear um potencial significativo de crescimento."

Principal agência de música criativa do mundo, a MassiveMusic conta com aproximadamente 85 funcionários com escritórios em Amsterdã, Berlim, Londres, Nova York, Los Angeles e Tóquio. A empresa cria e faz a curadoria de música de classe mundial, soluções estratégicas de marca sonora e gerenciamento de música para marcas globais como Nike, Heineken, Apple e UEFA. Este ano, a MassiveMusic lançou a primeira ferramenta de identidade sonora orientada por dados do mundo: aMassiveBASS, uma plataforma revolucionária que combina arte e ciência e prevê sucesso no recall, diferenciação e conexão com a personalidade da marca. A MassiveMusic também ganhou todos os prêmios possíveis do setor, como Cannes Gold Lion, D&AD, CLIO, Transform e muito mais. A MassiveMusic teve um crescimento impressionante ao longo do ano passado, apesar do cenário da COVID-19, proporcionando um crescimento de receita de dois dígitos em 2020, em comparação com 2019.

"Nós da MassiveMusic estamos muito entusiasmados por unir forças com a Songtradr. Nossos serviços são totalmente complementares uns para os outros, permitindo-nos enriquecer ainda mais os serviços que oferecemos aos nossos clientes. As marcas globais e agências criativas talentosas com as quais trabalhamos podem lucrar com a proposta única que é criada pela combinação da maior empresa de tecnologia de licenciamento de música B2B do mundo com a agência de música criativa líder global", disse Hans Brouwer, fundador e CEO da MassiveMusic. "O que mais me anima é a forma como nossas visões, ambições e culturas estão alinhadas. Desde o primeiro encontro, sentimos que nossa parceria era como se já fizéssemos parte de uma banda há muito tempo. Esperamos ajudar nossos clientes globais a crescer: Harder, Better, Faster, Stronger (de forma mais sólida, melhor, mais rápida, mais forte), se me permitem citar o revolucionário Daft Punk."

Com mais de 300 mil faixas licenciadas por meio de seu ecossistema e mais de 1,5 milhão de faixas em sua plataforma, a Songtradr se tornou a maior plataforma de licenciamento de música em menos de cinco anos. Em 2019, ela adquiriu a Big Sync Music e, desde então, acrescentou a Cuesongs, Song Zu, Pretzel, Tunefind e fez um investimento na empresa de dados de música listada na ASX, a Jaxsta.

A MassiveMusic liderará a divisão de serviços de música B2B do Songtradr Group, permitindo que marcas e agências aumentem drasticamente seu impacto de marketing e resolvam todas as suas necessidades musicais em um só lugar. Desde artistas, licenciamento de música, composição musical sob medida e identidade sonora em tecnologia, dados e informações em tempo real, os profissionais de marketing podem ser mais eficientes e impactantes.

SOBRE A SONGTRADR: A

Songtradr é o maior mercado de licenciamento de música B2B do mundo, oferecendo aos criadores e proprietários de direitos de música uma solução tecnológica completa para o gerenciamento de direitos e monetização, ao mesmo tempo que oferece aos usuários de música B2B, como marcas, anunciantes, cineastas, redes SVOD e de transmissão, gaming, e plataformas de streaming e de mídia social, acesso a músicas altamente eficiente e guiado por IA.

SOBRE A MASSIVEMUSIC: A

MassiveMusic é a agência de registro de algumas das marcas mais famosas do mundo. Como uma parceira de confiança, a MassiveMusic oferece tudo o que uma marca precisa no campo da música, voz e som. Estratégias impactantes, identidades de marca sônicas e composições de primeira classe, a agência cria isso e muito mais, graças à sua paixão fervorosa pela música combinada com habilidade e pesquisa científica. O objetivo final? Fazer o mundo soar melhor, e ao mesmo tempo ajudar as marcas e agências a serem mais eficazes por meio do poder emocional do som. Os criadores e pensadores estratégicos por trás da música MassiveMusic podem ser encontrados em escritórios e estúdios em todo o mundo. Rumores dizem que eles também dão uma grande festa de vez em quando.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1085219/Songtradr_Logo.jpg

FONTE Songtradr

SOURCE Songtradr