Songtradr fait l'acquisition de l'agence mondiale de musique créative MassiveMusic

Cet accord réunit des technologies de licence musicale de pointe et la création de musique et de stratégies musicales sur mesure pour les marques et les agences

LOS ANGELES, 2 juin 2021 /PRNewswire/ -- Songtradr, le plus grand marché de licences musicales B2B au monde, a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition de MassiveMusic, la principale agence mondiale de musique créative qui aide les marques les plus connues à travers le monde à devenir plus stratégiques et efficaces grâce au pouvoir émotionnel de la musique et du son.

L'acquisition de MassiveMusic intervient à une période charnière pour le secteur, où l'essor des technologies et des canaux de contenu implique que le nombre d'endroits où le son d'une marque est perçu augmente considérablement. Avec l'explosion de la création de contenu sur de multiples supports multimédia, la taille de l'industrie musicale devrait atteindre 131 milliards de dollars d'ici 2030. Les professionnels du marketing doivent se démarquer plus que jamais et générer le maximum d'impact, d'où l'urgence d'optimiser le pouvoir de la musique. L'association de l'empreinte musicale inégalée de MassiveMusic pour les marques avec les technologies et les produits musicaux B2B de Songtradr basés sur les données crée la seule solution musicale technologique complète pour les marques à l'ère numérique.

« MassiveMusic s'est forgé une solide réputation en proposant des solutions musicales audacieuses, brillantes et créatives aux marques depuis plus de 20 ans », a déclaré Paul Wiltshire, PDG de Songtradr. « Les complexités de l'industrie musicale B2B ont rendu difficiles l'adoption et l'exploitation complètes de la technologie, ce qui empêche ce secteur de connaître la même croissance que l'industrie musicale grand public. La réunion de nos entreprises et de nos compétences crée l'échelle et la confiance nécessaires pour permettre une véritable transformation de l'industrie musicale B2B et libérer un potentiel de croissance important. »

Première agence de création musicale au monde, MassiveMusic compte environ 85 employés et possède des bureaux à Amsterdam, Berlin, Londres, New York, Los Angeles et Tokyo. La société crée et sélectionne de la musique d'envergure mondiale, propose des solutions acoustiques stratégiques de marque et gère la musique pour des marques internationales telles que Nike, Heineken, Apple et l'UEFA. Cette année, MassiveMusic a lancé le premier outil de marque sonore basé sur les données : MassiveBASS , une plate-forme révolutionnaire qui combine l'art et la science et prédit le succès par la mémorisation, le caractère distinctif et le lien avec la personnalité de la marque. MassiveMusic a également remporté tous les prix possibles du secteur, tels que le Lion d'or de Cannes, un D&AD, un prix CLIO, un prix Transform et bien d'autres encore. MassiveMusic a connu une croissance impressionnante au cours de l'année dernière, malgré le contexte de la pandémie de COVID-19. L'entreprise a annoncé une croissance à deux chiffres de ses revenus en 2020 par rapport à 2019.

« Chez MassiveMusic, nous sommes très heureux d'unir nos forces à celles de Songtradr. Nos services sont totalement complémentaires, ce qui nous permet d'enrichir encore les services que nous offrons à nos clients. Les marques mondiales et les talentueuses agences créatives avec lesquelles nous travaillons peuvent toutes profiter de la proposition unique créée par l'association de la plus grande société technologique de licences musicales B2B au monde avec la première agence mondiale de musique créative », a déclaré Hans Brouwer, fondateur et PDG de MassiveMusic. « Ce qui m'enthousiasme le plus, c'est l'adéquation entre nos visions, nos ambitions et nos cultures. Dès notre première rencontre, nous avons eu l'impression de faire partie du même groupe depuis longtemps. Nous sommes impatients d'aider nos clients internationaux à se développer : « Harder, Better, Faster, Stronger » (plus fort, mieux, plus rapidement, avec plus de puissance) si vous me permettez de citer les grands Daft Punk. »

Avec plus de 300 000 titres sous licence au sein de son écosystème et plus de 1,5 million de titres sur sa plate-forme, Songtradr est devenu la plus grande plate-forme de licences musicales en moins de cinq ans. En 2019, elle a acquis Big Sync Music, et depuis, elle a acquis Cuesongs, Song Zu, Pretzel, Tunefind et réalisé un investissement dans la société de données musicales Jaxsta, cotée à l'ASX.

MassiveMusic dirigera la division B2B Music Services Division du groupe Songtradr, permettant aux marques et aux agences d'augmenter considérablement leur impact marketing et de résoudre tous leurs besoins musicaux à un seul endroit. Qu'il s'agisse des artistes, des licences musicales, de la composition musicale sur mesure, de l'image acoustique de la marque, de la technologie, des données et des informations en temps réel, les professionnels du marketing peuvent être plus efficaces et plus performants.

À PROPOS DE SONGTRADR :

Songtradr est le plus grand marché de licences musicales B2B au monde. L'entreprise fournit aux créateurs de musique et aux détenteurs de droits une solution technique complète pour la gestion et la monétisation des droits tout en offrant aux utilisateurs de musique B2B tels que les marques, les annonceurs, les réalisateurs de films, les réseaux de SVOD et de diffusion, les plates-formes de jeux, de streaming et de réseaux sociaux un accès à la musique guidé par l'IA très efficace.

À PROPOS DE MASSIVEMUSIC :

MassiveMusic est l'agence de référence pour certaines des marques les plus célèbres du monde. En tant que partenaire de confiance, MassiveMusic fournit tout ce dont une marque a besoin dans le domaine de la musique, de la voix et du son. Stratégies percutantes, identités acoustiques de marque et compositions de premier ordre : l'agence crée tout cela et bien plus encore grâce à sa fervente passion pour la musique qu'elle combine à l'artisanat et à la recherche scientifique. Le but ultime ? Faire en sorte que le monde sonne mieux, tout en aidant les marques et les agences à être plus efficaces grâce au pouvoir émotionnel du son. Les créateurs ingénieux et les penseurs stratégiques qui se cachent derrière MassiveMusic peuvent se cacher dans des bureaux et des studios du monde entier. La rumeur dit qu'ils organisent aussi une grande fête de temps en temps.

