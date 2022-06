SONGTRADR ÉLARGIT SES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES MUSICALES B2B EN FAISANT L'ACQUISITION DE MUSICUBE, LA SOCIÉTÉ À LA TÊTE DE LA RECHERCHE AVANCÉE D'IA

« Musicube a abordé l'analyse audio d'un point de vue tout à fait unique et cette acquisition accélère notre mission visant à accroître la valeur et l'efficacité de la musique dans le contenu », a déclaré Paul Wiltshire, PDG de Songtradr. « Leur impressionnante équipe de musicologues et de data scientists passionnés comprend le pouvoir des données et leur relation avec la musique, ce qui profite en fin de compte à nos clients, marques et agences, ainsi qu'aux détenteurs de droits musicaux ». Afin de disposer de la meilleure technologie de recherche et de recommandation musicale B2B au monde, nous avons besoin d'une technologie d'enrichissement des métadonnées de premier ordre, qui est un élément clé de la chaîne d'approvisionnement musicale B2B. L'ajout des technologies, des données et de l'équipe extraordinaire de Musicube à Songtradr contribuera à accélérer l'expérience utilisateur de nos clients professionnels. »

L'ajout des technologies, des données et de l'équipe extraordinaire de Musicube à Songtradr contribuera à accélérer l'expérience utilisateur de nos clients professionnels. » Le logiciel propriétaire de Musicube est livré via des widgets web et une API qui fournit des métadonnées intactes à l'échelle pour les labels de musique, les éditeurs, les superviseurs musicaux, parmi de nombreux autres publics.

David Hoga, PDG et fondateur de Musicube, a déclaré : « Songtradr est l'entreprise musicale la plus passionnante que nous ayons vue depuis très longtemps. Nous sommes incroyablement heureux de rejoindre cette équipe exceptionnelle de mélomanes et de technologues, car chacune des conversations que nous avons eues se caractérise à la fois par la cordialité et un programme ambitieux. Nous partageons une vision commune d'une industrie musicale favorable aux artistes, en utilisant les données pour y parvenir. »

Avec une équipe de plus de 350 personnes et des bureaux dans 12 pays du monde entier, Songtradr est passé d'un produit technologique musical pour les artistes indépendants à une solution multidisciplinaire de bout en bout pour les acheteurs de musique, les marques et les détenteurs de droits.

Le portefeuille unique de Songtradr, composé des plus grandes entreprises de services musicaux au monde (Massive Music, Big Sync Music et Song Zu) ainsi que de ses produits technologiques et de données de pointe (Songtradr, Tunefind, Pretzel, Jaxsta [investissement uniquement] et Musicube), offre à ses clients un avantage distinct pour maximiser la valeur de la musique dans leurs projets.

Pour plus d'informations sur les produits et services de Songtradr, visitez songtradr.com .

À PROPOS DE MUSICUBE

La solution d'intelligence artificielle musicale de Musicube fournit des métadonnées riches aux labels de musique, aux éditeurs, aux détenteurs de droits et à tous ceux qui recherchent des outils de découverte des chansons. La base de données comprend plus de 50 millions de titres de chansons avec l'ISRC et tous les contributeurs, ainsi que plus de 500 mots-clés (tels que les humeurs, les caractéristiques musicales, le contenu des paroles de chansons et bien d'autres). L'entreprise est composée de musicologues et de data scientists expérimentés basés à Hambourg, en Allemagne. Pour plus d'informations, visitez le site http://www.musicu.be.

À PROPOS DE SONGTRADR :

Songtradr est l'endroit où la musique rencontre les données, où les idées rencontrent l'innovation et où les missions des marques sont transformées par le son.

Nous travaillons avec des marques, des agences, des entreprises, des labels, des artistes et plus encore, en leur donnant les moyens d'exceller sur une scène internationale. Propulsés par la technologie, l'intelligence des données en temps réel et l'expertise musicale, nos produits et services entièrement intégrés contribuent à amplifier les marques et permettent aux artistes et aux détenteurs de droits de réaliser le plein potentiel de leur catalogue.

Qu'il s'agisse d'une chanson classique ou d'un air à la mode, d'une stratégie musicale globale ou d'une identité sonore, nous aidons à traduire les idées en solutions puissantes, axées sur le retour sur investissement, pour faire en sorte que le contenu ait toujours la bonne note.

Nous alimentons le monde en musique.

