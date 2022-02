Sony convida os fãs para uma nova campanha da marca, "Set The Stage", com The Kid LAROI

Transmitindo ao vivo de um estúdio em Los Angeles, Tate McRae iniciará, em 24 de fevereiro, uma série de vídeos de performance ao vivo com um set ao vivo de seu novo single "She's All I Wanna Be", lançado em 4 de fevereiro. BIA seguirá com um vídeo de performance em 3 de março, com "Set The Stage" culminando em uma futura grande apresentação final de The Kid LAROI*.

Para aproximar ainda mais os fãs dos artistas da Sony Music que eles amam, The Kid LAROI, Tate McRae e BIA convidarão seus seguidores a participar do desafio "Set The Stage". Os fãs nos Estados Unidos poderão enviar artes inspiradas nas letras das músicas dos artistas, que serão transformadas em obras visuais dinâmicas dentro das quais os artistas se apresentarão durante sua performance em vídeo ao vivo no "Set The Stage".

Os vídeos de performance com 360 Reality Audio, os diários de produção e conteúdo não divulgado dos bastidores de todas as três apresentações ao vivo serão filmados com câmeras digitais com qualidade cinematográfica da Sony — as câmeras full-frame VENICE2 e FX9 — e serão lançados durante toda a campanha.

"Estou mais do que animado em fazer parceria com a Sony e trazer meus fãs para a diversão", disse o artista da Sony Music The Kid LAROI. "Meus fãs literalmente mudaram minha vida, e quero me conectar com eles de novas maneiras. Com minha primeira turnê global chegando, queria aproveitar essa oportunidade para compartilhar essa experiência com meus fãs, colocando suas vozes no centro de meu trabalho."

Todos os dias, os fãs serão convidados a conferir o canal global da Sony no YouTube para assistir ao conteúdo exclusivo dos bastidores de seus artistas favoritos, enquanto se preparam para suas apresentações ao vivo. Vídeos de performance serão produzidos utilizando câmeras da Sony, como sua nova câmera digital com qualidade cinematográfica VENICE 2. A VENICE 2 se baseia no sucesso da VENICE original e oferece a melhor qualidade de imagem geral com tons de pele naturais, destaques e mais dinâmica. Os vídeos também serão remixados no 360 Reality Audio para criar uma experiência realista para os fãs.

"Oferecer aos fãs uma conexão mais profunda com seus artistas favoritos e sua música por meio da tecnologia é a pedra angular do Set The Stage", disse Shiro Kambe, vice-presidente executivo sênior e diretor executivo corporativo da Sony Group Corporation. "Estamos criando conteúdo novo e interessante, combinando artistas talentosos e tecnologia inovadora para proporcionar uma experiência que apenas a Sony pode oferecer."

A ação começa na quinta-feira, 24 de fevereiro, quando os espectadores podem sintonizar para assistir à performance ao vivo "Set The Stage" de Tate McRae no canal global da Sony no YouTube.

*Para mais informações sobre "Set The Stage", incluindo detalhes atualizados das apresentações dos artistas, acesse: https://www.sony.com/en/brand/setthestage/home

FONTE Sony Group Corporation

