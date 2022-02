Sony invite des amateurs de musique à participer à la campagne de marque « Set The Stage » aux côtés de The Kid LAROI

Dans une série de vidéos diffusées en direct dans lesquelles elle interprétera ses titres dès le 24 février depuis un studio de Los Angeles, Tate McRae présentera son nouveau single « She's all I wanna be », sorti le 4 février. Les fans pourront ensuite voir le concert en direct de BIA le 3 mars. La campagne « Set The Stage » se conclura par une prestation grandiose de The Kid LAROI*.

Dans un effort visant à resserrer encore plus les liens entre les artistes de Sony Music et leurs fans, The Kid LAROI, Tate McRae et BIA inviteront leurs abonnés à participer au défi « Set The Stage ». Les fans aux États-Unis pourront soumettre leurs œuvres d'art mettant en valeur les paroles de la chanson de leur artiste favori. Celles-ci seront ensuite transformées en œuvres visuelles dynamiques à l'intérieur desquelles les artistes évolueront pendant la captation vidéo de leur prestation en direct lors de la campagne « Set The Stage ».

Les vidéos de prestations en 360 Reality Audio, les journaux de production et le contenu non diffusé des trois spectacles en direct seront tournées avec la caméra de cinéma numérique phare de Sony, les caméras plein cadre VENICE 2 et FX9, et seront diffusées pendant toute la campagne.

« J'ai vraiment hâte de collaborer avec Sony et de faire la fête avec mes fans, a expliqué The Kid LAROI, artiste de Sony Music. Ils ont littéralement changé ma vie, et je suis à la recherche de nouvelles façons de créer des liens avec eux. Avec ma première tournée mondiale à venir, je voulais profiter de cette occasion pour partager cette expérience avec eux, en mettant leurs voix au centre de mon travail. »

Chaque jour, les fans seront invités à se rendre sur la chaîne YouTube mondiale de Sony pour visionner le contenu exclusif sur les coulisses de leurs artistes préférés alors qu'ils se préparent à présenter leur spectacle en direct. Les vidéos de prestations seront présentées au moyen de la gamme de caméras de Sony, qui inclut le nouveau produit phare de l'entreprise, la caméra de cinéma VENICE 2. La caméra VENICE 2 s'inspire de la première caméra VENICE, qui a remporté un franc succès. Cette nouvelle caméra offre la meilleure qualité d'image et met en valeur le teint naturel de la peau, élimine les reflets et favorise une portée dynamique élargie. Les vidéos seront également remixées en 360 Reality Audio afin de créer une expérience vraiment immersive pour les fans.

« La pierre angulaire de 'Set The Stage' consiste à offrir aux fans l'occasion de renforcer leurs liens avec leurs artistes préférés et leur musique grâce à la technologie, a déclaré Shiro Kambe, vice-président principal à la direction et PDG de Sony Group Corporation. Nous créons du nouveau contenu passionnant grâce à la combinaison d'artistes talentueux et d'une technologie novatrice, afin de proposer une expérience que seule Sony peut offrir. »

L'action débutera le jeudi 24 février. Ce jour-là, les téléspectateurs pourront regarder la prestation en direct de Tate McRae dans le cadre de la campagne « Set The Stage » sur la chaîne YouTube mondiale de Sony .

*Pour plus d'informations sur « Set The Stage », notamment pour obtenir des renseignements à jour sur les performances des artistes, veuillez consulter le site ci-après : https://www.sony.com/en/brand/setthestage/home

