Sony invita a los fans a la nueva campaña de la marca "Set The Stage" con The Kid LAROI

Tate McRae y BIA también colaboran con Sony para dar vida a los principales éxitos a través de obras de arte creadas por los fans

TOKIO, 9 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Sony Group Corporation ("Sony") anunció una nueva campaña de marca, "Set The Stage" - una oportunidad para que los fans de la música ayuden a co-crear contenido con algunos de sus artistas favoritos de Sony Music Entertainment, incluyendo a The Kid LAROI, el artista australiano detrás de los éxitos de las listas de éxitos "Stay" y "Without You", el artista nacido en Boston con certificación de platino BIA ("Whole Lotta Money") y el cantante, compositor y bailarín canadiense Tate McRae ("you broke me first").