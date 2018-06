SOPHiA GENETICS acquiert Interactive Biosoftware pour stimuler la croissance et accélérer l'adoption de la médecine basée sur les données dans le monde entier

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/555440/SOPHiA_GENETICS_Logo.jpg )

L'application Alamut® est actuellement déployée dans plus de 450 hôpitaux et elle est très complémentaire à l'offre de SOPHiA GENETICS. Il s'agit d'un jalon important qui permettra d'accélérer l'adoption de la médecine basée sur les données dans le monde entier.

Cette acquisition renforce l'engagement de SOPHiA GENETICS envers un appui continu des hôpitaux et des patients par le biais de puissantes technologies. L'expertise et les équipes d'Interactive Biosoftware renforceront celles de SOPHiA GENETICS. Une intégration harmonieuse assurera une expérience transparente pour les utilisateurs d'Alamut®.

« Les technologies puissantes offertes par Interactive Biosoftware se sont avérées extrêmement précieuses pour les experts ayant besoin d'interpréter des données génomiques complexes. Nous sommes heureux de nous joindre à SOPHiA GENETICS dont l'approche et la position uniques permettront d'accélérer l'adoption de la médecine basée sur les données. » - André Blavier, PDG et fondateur d'Interactive Biosoftware.

« Nous sommes très enthousiastes à propos de l'acquisition d'Interactive Biosoftware. SOPHiA AI et Alamut® sont toutes deux des technologies ayant acquis la confiance de la communauté des soins de santé et qui se concentrent sur l'innovation centrée sur le patient. L'ajout d'Alamut® constitue une étape importante dans notre ambition d'aider les cliniciens à mieux diagnostiquer les patients. Avec une communauté d'hôpitaux universitaires utilisant nos technologies forte de plus de 900 établissements, nous nous trouvons dans une position unique pour lier les cliniciens et leur permettre de partager leurs connaissances. » - Jurgi Camblong, PDG et co-fondateur de SOPHiA GENETICS.

À propos de SOPHiA GENETICS :

Leader mondial de la médecine basée sur les données, la société technologique SOPHiA GENETICS a développé SOPHiA AI, la technologie la plus avancée pour la génomique clinique, aidant les professionnels de santé à mieux diagnostiquer et traiter les patients. Le réseau mondial de 480 institutions dans 60 pays qui utilisent la plateforme d'analyse DDM SOPHiA® de SOPHIA constitue la plus grande communauté de génomique clinique au monde. En permettant l'adoption rapide de tests génomiques dans le monde entier, en transformant les données en informations cliniques exploitables et en partageant le savoir à travers sa communauté, SOPHiA GENETICS démocratise la médecine basée sur les données et permet de sauver des vies. Les réalisations de l'entreprise ont été reconnues par la MIT Technology Review qui l'ont classée parmi les « 50 entreprises les plus intelligentes » en 2017. Pour en savoir plus : http://www.sophiagenetics.com

À propos d'IBS :

La société Interactive Biosoftware a été fondée en avril 2007 à Rouen, en France, par un groupe de scientifiques médicaux et informatiques avec pour objectif de se concentrer sur des applications logicielles pour les soins de santé et les sciences de la vie, en particulier dans le domaine de la génomique. Notre mission est de fournir aux généticiens et aux cliniciens-chercheurs les logiciels les plus sophistiqués, les plus faciles à utiliser et les plus fiables qui soient, afin de répondre à leurs besoins dans le domaine de l'analyse génomique. Nous avons acquis une solide réputation et la confiance d'experts dans le monde entier grâce à l'adoption partout dans le monde d'Alamut®, le logiciel normalisé d'aide à la décision pour l'interprétation des données cliniques génomiques.

