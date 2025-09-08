SOPHiA GENETICS en Jessa Ziekenhuis kondigen samenwerking aan op het gebied van precisieoncologie tijdens het European Congress of Pathology

BOSTON en ROLLE, Zwitserland, 8 september 2025 /PRNewswire/ -- SOPHiA GENETICS (Nasdaq: SOPH), een cloud-native gezondheidszorgtechnologiebedrijf en wereldwijd leider in datagestuurde geneeskunde, heeft een belangrijke nieuwe samenwerking aangekondigd met het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, België. De instellingen zullen samenwerken om geavanceerde genomische tests en oncologisch onderzoek aan te bieden aan kankerpatiënten in heel België.

Het Jessa Ziekenhuis, een van de grootste zorginstellingen van België, bedient een bevolking van meer dan 530.000 mensen en verwerkt jaarlijks meer dan 3.000 oncologische DNA- en RNA-monsters. Door deze samenwerking zal het ziekenhuis SOPHiA DDM™ gaan gebruiken voor alle pathologieactiviteiten om de NGS-workflows (next-generation sequencing) in één enkel platform samen te brengen. Deze volledige standaardisatie met universele bibliotheekvoorbereiding, uniforme geautomatiseerde protocollen en een volledig geïntegreerde workflow, zorgt voor efficiëntie, harmonisatie en naleving van nationale ComPerMed-richtlijnen, terwijl sequentiebronnen effectiever worden gebruikt.

Het ziekenhuis zal zes SOPHiA GENETICS-applicaties implementeren die zijn afgestemd op de testbehoeften van het ziekenhuis op het gebied van solide tumoren, hematologische maligniteiten en vloeibare biopsieanalyse. Dit verbetert zowel de klinische besluitvorming als de onderzoeksmogelijkheden.

De SOPHiA GENETICS-oplossing combineert een cloud-gebaseerd platform met ingebedde automatisering en geavanceerde analysetools, volledig geïntegreerd met het Laboratory Information Management System (LIMS) van Jessa Ziekenhuis. Dit zorgt voor een naadloze gegevensstroom, consistentie in de workflow en aanzienlijk gestroomlijnde activiteiten.

Door de hele NGS-afdeling voor pathologie onder te brengen in één workflow, verwacht het Jessa Ziekenhuis de werktijd met 30-50% te kunnen verkorten, de totale kosten met 25% te kunnen verlagen en de doorlooptijden van de tests te kunnen versnellen. Deze geharmoniseerde aanpak zorgt ook voor een efficiënter gebruik van sequencers, kortere implementatietijden tot accreditatie en betere schaalbaarheid.

Bovendien zal de SOPHiA DDM™-dispatch functie het Jessa Ziekenhuis in staat stellen om naadloos een NovaSeq sequencer te delen met AZ Delta in Roeselare, België. Jessa en AZ Delta hebben gezamenlijk en op gelijke voet geïnvesteerd in de NovaSeq en op basis hiervan hebben beide ziekenhuizen het Bridge Consortium opgericht om samen sequencingdiensten aan te bieden. Dit samenwerkingsnetwerk verbetert de doorlooptijden, optimaliseert het gebruik van sequentiecapaciteit en versterkt het delen van kennis.

"In het Jessa Ziekenhuis zetten we sterk in op innovatie om onze patiënten toegang te geven tot de meest geavanceerde oncologische zorg. Door onze samenwerking met SOPHiA GENETICS kunnen we onze NGS-workflows volledig harmoniseren en versnellen. Deze stap stelt ons in staat om sneller en nauwkeuriger moleculaire inzichten te genereren, wat zowel de klinische besluitvorming als onze onderzoeksprojecten ten goede komt. Uiteindelijk is dit een belangrijke investering in gepersonaliseerde geneeskunde en in de kwaliteit van zorg voor Belgische patiënten met kanker," aldus Dr. Brigitte Maes, klinisch patholoog bij het Laboratorium voor Moleculaire Diagnostiek van het Jessa Ziekenhuis.

"Onze samenwerking met het Jessa Ziekenhuis illustreert hoe SOPHiA GENETICS toonaangevende instellingen kan ondersteunen bij het opschalen van hun genomics-capaciteiten en tegelijkertijd de hoogst mogelijke kwaliteit en efficiëntie kan garanderen", zegt Kevin Puylaert, Managing Director EMEA van SOPHiA GENETICS. "Door een volledig geautomatiseerde, cloud-native oplossing te leveren die is afgestemd op hun oncologische behoeften, geven we het Jessa Ziekenhuis de mogelijkheid om workflows te stroomlijnen, inzichten te versnellen en de patiëntenzorg in heel België naar een hoger niveau te tillen."

Met deze overeenkomst versterkt SOPHiA GENETICS zijn aanwezigheid in Europese ziekenhuisnetwerken en brengt het schaalbare, gedecentraliseerde, datagestuurde precisiegeneeskunde naar instellingen die patiëntenzorg bevorderen door middel van geavanceerde genomica. Kom meer te weten door contact op te nemen met SOPHiA GENETICS op het European Congress of Pathology in Wenen, Oostenrijk, 6-9 september 2025. Ga voor meer informatie over SOPHiA GENETICS naar SOPHiAGENETICS.COM, of neem contact met ons op via LinkedIn.

Over SOPHiA GENETICS

SOPHiA GENETICS (Nasdaq: SOPH) is een cloud-native bedrijf op het gebied van gezondheidszorgtechnologie dat zich ten doel stelt de toegang tot datagestuurde geneeskunde te vergroten door middel van AI, om zo patiënten met kanker en zeldzame aandoeningen over de hele wereld zorg van wereldklasse te bieden. Het is de ontwerper van het SOPHiA DDM™-platform, dat complexe genomische en multimodale gegevens analyseert en realtime, bruikbare inzichten genereert voor een breed wereldwijd netwerk van ziekenhuizen, laboratoria en biofarmaceutische instellingen. Ga voor meer informatie naar SOPHiAGENETICS.COM of neem contact met ons op via LinkedIn.

De producten van SOPHiA GENETICS zijn uitsluitend bestemd voor onderzoek en zijn niet voor gebruik in diagnostische procedures, tenzij anders aangegeven. De informatie in dit persbericht gaat over producten die al dan niet beschikbaar zijn in verschillende landen en die, indien van toepassing, al dan niet zijn goedgekeurd of vrijgegeven door een regelgevende instantie voor verschillende gebruiksindicaties. Neem contact op met [email protected] voor de juiste productinformatie voor het land waar u woont.

