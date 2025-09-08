SOPHiA GENETICS et Jessa Ziekenhuis annoncent un partenariat en oncologie de précision au Congrès européen de pathologie

BOSTON et ROLLE, Suisse, 8 septembre 2025 /PRNewswire/ -- SOPHiA GENETICS (Nasdaq : SOPH), société de technologie de santé basée sur le cloud et leader mondial de la médecine basée sur les données, a annoncé une nouvelle collaboration importante avec Jessa Ziekenhuis de Hasselt, en Belgique. Les deux institutions vont collaborer en vue d'offrir des tests génomiques de pointe et des recherches en oncologie aux patients atteints de cancer dans toute la Belgique.

Jessa Ziekenhuis, l'une des plus grandes institutions de soins de santé de Belgique, dessert une population de plus de 530 000 personnes et traite plus de 3 000 échantillons d'ADN et d'ARN oncologiques par an. Dans le cadre de cette collaboration, l'hôpital adoptera SOPHiA DDM™ dans l'ensemble de ses opérations de pathologie afin d'unifier ses flux de travail de séquençage de nouvelle génération (NGS) sous une plateforme unique. Cette normalisation complète, qui couvre la préparation universelle des bibliothèques, des protocoles automatisés unifiés et un flux de travail entièrement intégré, garantira l'efficacité, l'harmonisation et la conformité avec les directives nationales ComPerMed, tout en permettant une utilisation plus efficace des ressources de séquençage.

L'hôpital mettra en œuvre six applications de SOPHiA GENETICS correspondant à ses besoins en matière de tests sur les tumeurs solides, les hémopathies malignes et l'analyse des biopsies liquides, améliorant ainsi la prise de décision clinique et les capacités de recherche.

La solution SOPHiA GENETICS combine une plateforme basée sur le cloud avec une automatisation embarquée et des outils d'analyse avancés, entièrement intégrés au système de gestion des informations de laboratoire (LIMS) de Jessa Ziekenhuis. Cela permet de garantir un flux de données transparent, une cohérence dans le flux de travail et une rationalisation considérable des opérations.

En unifiant l'ensemble de ses opérations de pathologie NGS dans le cadre de ce flux de travail unique, Jessa Ziekenhuis espère diminuer le temps de travail de 30 à 50 %, réduire les coûts globaux de 25 % et accélérer les délais d'exécution des tests. Cette approche harmonisée permet également une utilisation plus efficace des séquenceurs, une réduction des délais de mise en œuvre et d'accréditation et une meilleure évolutivité.

Par ailleurs, la fonction SOPHiA DDM™ Dispatch permettra à Jessa Ziekenhuis de partager en toute transparence un séquenceur NovaSeq avec AZ Delta à Roeselare, en Belgique. Jessa et AZ Delta ont investi conjointement et à parts égales dans le NovaSeq et, sur cette base, les deux hôpitaux ont créé le Bridge Consortium pour proposer ensemble des services de séquençage. Ce réseau de collaboration améliore les délais d'exécution, optimise l'utilisation de la capacité de séquençage et renforce le partage des connaissances.

« Chez Jessa Ziekenhuis, nous sommes fortement engagés dans l'innovation afin d'offrir à nos patients l'accès aux soins oncologiques les plus avancés. Grâce à notre collaboration avec SOPHiA GENETICS, nous pouvons harmoniser et accélérer nos flux de travail NGS. Cette étape nous permet de générer des informations moléculaires plus rapidement et avec plus de précision, ce qui profite à la fois à la prise de décision clinique et à nos projets de recherche. En fin de compte, il s'agit d'un investissement important dans la médecine personnalisée et dans la qualité des soins pour les patients belges atteints de cancer », a déclaré le Dr Brigitte Maes, pathologiste clinique au Laboratoire de diagnostic moléculaire de Jessa Ziekenhuis.

« Notre collaboration avec Jessa Ziekenhuis illustre la façon dont SOPHiA GENETICS peut aider les grandes institutions à développer leurs capacités génomiques tout en garantissant une qualité et une efficacité optimales », a déclaré Kevin Puylaert, directeur général EMEA de SOPHiA GENETICS. « En fournissant une solution cloud native entièrement automatisée et adaptée à ses besoins en oncologie, nous permettons à Jessa Ziekenhuis d'unifier les flux de travail, d'accélérer les connaissances et d'améliorer les soins aux patients dans toute la Belgique. »

Avec cet accord, SOPHiA GENETICS renforce encore plus sa présence dans les réseaux hospitaliers européens, en proposant une médecine de précision évolutive, décentralisée et axée sur les données aux institutions qui font progresser les soins aux patients grâce à la génomique de pointe. Pour en savoir plus, rencontrez SOPHiA GENETICS au Congrès européen de pathologie à Vienne, en Autriche, du 6 au 9 septembre 2025. Pour plus d'informations sur SOPHiA GENETICS, veuillez consulter SOPHiAGENETICS.COM, ou connectez-vous sur LinkedIn.

À propos de SOPHiA GENETICS

SOPHiA GENETICS (Nasdaq : SOPH) est une société de technologie de santé cloud-native dont la mission est d'élargir l'accès à la médecine basée sur les données en utilisant l'IA pour fournir des soins de classe mondiale aux patients atteints de cancer et de maladies rares dans le monde entier. Elle est à l'origine de SOPHiA DDM™, une plateforme qui analyse des données génomiques et multimodales complexes et génère des informations exploitables en temps réel pour un vaste réseau mondial d'hôpitaux, de laboratoires et d'institutions biopharmaceutiques. Pour plus d'informations, veuillez consulter SOPHiAGENETICS.COM et connectez-vous avec nous sur LinkedIn.

Les produits de SOPHiA GENETICS sont destinés uniquement à la recherche et ne doivent pas être utilisés dans des procédures de diagnostic, sauf indication contraire. Les informations contenues dans ce communiqué de presse concernent des produits qui peuvent ou non être disponibles dans différents pays et qui peuvent ou non avoir été approuvés par un organisme de réglementation gouvernemental pour différentes indications ou avoir été mis sur le marché. Veuillez contacter [email protected] pour obtenir les informations sur le produit correspondant à votre pays de résidence.

Déclarations prospectives de SOPHiA GENETICS

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des déclarations prospectives. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques, y compris les déclarations concernant nos résultats d'exploitation futurs et notre situation financière, notre stratégie commerciale, nos produits et technologies, ainsi que les plans et objectifs de la direction pour les activités commerciales futures, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont basées sur les croyances et les hypothèses de notre direction ainsi que sur les informations dont la direction dispose actuellement. De telles déclarations sont soumises à des risques et à des impondérables, et les résultats réels peuvent différer considérablement des résultats exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris ceux décrits dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Il ne peut être garanti que de tels résultats futurs seront atteints. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de ce communiqué. Nous déclinons expressément toute obligation ou engagement de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse afin de refléter tout changement dans nos attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont fondées, sauf si la loi l'exige. Aucune assurance ni garantie (expresse ou implicite) n'est donnée quant à l'exactitude de ces déclarations prospectives.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1673202/SOPHiA_GENETICS_Logo.jpg