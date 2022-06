SOPHiA GENETICS logra la certificación CE-IVD utilizando su plataforma SOPHiA DDM™

BOSTON y LAUSANNE, Suiza, 14 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- SOPHiA GENETICS (Nasdaq: SOPH), líder en medicina basada en datos, anunció hoy en la Conferencia ESHG en Viena que obtuvo la certificación CE-IVD para la funcionalidad analítica respaldada por su plataforma SOPHiA DDM™ basada en la nube, un accesorio para aplicaciones diagnósticas. Con esta certificación, la plataforma SOPHiA DDM™ ahora está lista para IVD para admitir todas las aplicaciones y módulos diseñados para fines de diagnóstico en la Unión Europea y otros mercados que reconocen esta certificación.

La plataforma SOPHiA DDM™ ya ha facilitado el análisis de un millón de perfiles genómicos; hoy, se convierte en una plataforma central para que los socios de la industria biofarmacéutica y de atención médica ejecuten sus aplicaciones, beneficiándose de un espacio regulado y un modo de acceso descentralizado, mientras aprovechan el alcance de la comunidad SOPHiA. Impulsada por los algoritmos de aprendizaje profundo patentados de la empresa, la plataforma SOPHiA DDM™ es compatible con tecnologías oncológicas de última generación, incluidas cinco aplicaciones CE-IVD SOPHiA DDM, incluida la solución de deficiencia de recombinación homóloga (HRD) SOPHiA DDM™ Dx recientemente registrada y SOPHiA DDM ™ Solución oncológica Dx RNAtarget.

"Comenzamos SOPHiA GENETICS con la misión de ser la plataforma global que permita a los profesionales de la salud aprovechar su experiencia y trabajar juntos en todo el mundo, desbloqueando la promesa de la medicina basada en datos a escala", explicó el doctor Jurgi Camblong, cofundador y consejero delegado de SOPHIA GENETICS. "La certificación CE-IVD para estas aplicaciones IVD es un hito que refleja la calidad y confiabilidad de nuestra plataforma SOPHiA DDM™. Esto nos ayudará a satisfacer las necesidades de nuestros socios de atención médica en la UE que desean implementar los algoritmos patentados de SOPHiA GENETICS para uso clínico".

Respaldar las certificaciones CE-IVD utilizando la plataforma SOPHiA DDM™ demuestra el compromiso de SOPHiA GENETICS de mantener un enfoque firme en la entrega de soluciones precisas y fiables a más de 790 instituciones de atención médica líderes en todo el mundo. La plataforma SOPHiA DDM™ aprovecha la inteligencia colectiva reunida por la red global de socios conectados de SOPHiA GENETICS. Los profesionales sanitarios pueden adoptar con confianza aplicaciones médicas estandarizadas basadas en datos como parte de su flujo de trabajo rutinario en la UE, en beneficio de pacientes de todo el mundo.

