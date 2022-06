SOPHiA GENETICS obtient la certification CE-IVD pour sa plateforme SOPHiA DDM™

BOSTON et LAUSANNE, Suisse, 14 juin 2022 /PRNewswire/ -- SOPHiA GENETICS (Nasdaq : SOPH), leader de la médecine pilotée par les données, a annoncé aujourd'hui lors de la conférence ESHG à Vienne qu'il a obtenu la certification CE-IVD pour la fonctionnalité d'analytique prise en charge par sa plateforme SOPHiA DDM™ basée sur le cloud. Il s'agit d'un accessoire pour les applications de diagnostic. Avec cette certification, la plateforme SOPHiA DDM™ est désormais prête pour le diagnostic in vitro afin de prendre en charge les applications et modules conçus à des fins de diagnostic dans l'Union européenne et sur les autres marchés reconnaissant cette certification.

La plateforme SOPHiA DDM™ a déjà facilité l'analyse d'un million de profils génomiques. Aujourd'hui, elle devient une plateforme centrale pour les partenaires de du secteur de la santé et de la biopharmacie pour exécuter leurs applications. Ils bénéficient ainsi d'un espace réglementé et d'un mode d'accès décentralisé, tout en exploitant la portée de la communauté SOPHiA. Alimentée par les algorithmes de deep learning exclusifs de la société, la plateforme SOPHiA DDM™ prend en charge des technologies de pointe en oncologie, notamment cinq applications SOPHiA DDM CE-IVD, dont la solution SOPHiA DDM™ Dx Homologous Recombination Deficiency (HRD), récemment enregistrée, et la solution SOPHiA DDM™ Dx RNAtarget Oncology.

« Nous avons lancé SOPHiA GENETICS avec la mission d'être la plateforme mondiale qui permet aux professionnels de santé d'utiliser leur expertise et de travailler ensemble dans le monde entier. Nous voulons tenir la promesse de la médecine basée sur les données à grande échelle », a déclaré le Dr Jurgi Camblong, cofondateur et PDG de SOPHiA GENETICS. « La certification CE-IVD pour ces applications de diagnostic in vitro est une étape importante qui reflète la qualité et la fiabilité de notre plateforme SOPHiA DDM™. Elle nous aidera à répondre aux besoins de nos partenaires du secteur de la santé dans l'UE qui souhaitent mettre en œuvre les algorithmes exclusifs de SOPHiA GENETICS pour un usage clinique. »

Le fait d'avoir les certifications CE-IVD avec la plateforme SOPHiA DDM™ démontre l'engagement de SOPHiA GENETICS à maintenir un objectif ferme de fournir des solutions précises et fiables à plus de 790 institutions de santé de premier plan à travers le monde. La plateforme SOPHiA DDM™ s'appuie sur l'intelligence collective recueillie par le réseau mondial de partenaires connectés de SOPHiA GENETICS. Les professionnels de santé peuvent adopter en toute confiance des applications médicales standardisées axées sur les données dans le cadre de leur workflow quotidien dans l'UE, pour le bénéfice des patients du monde entier.

À propos de SOPHiA GENETICS

SOPHiA GENETICS (Nasdaq : SOPH) est une société de technologie médicale qui s'efforce d'établir la pratique de la médecine axée sur les données comme norme de soins et pour la recherche en sciences de la vie. Elle est à l'origine de la plateforme SOPHiA DDM™, une plateforme SaaS basée sur le cloud capable d'analyser des données et de générer des informations à partir d'ensembles de données multimodales complexes et de différentes modalités de diagnostic. La plateforme SOPHiA DDM™ et les solutions, produits et services associés sont actuellement utilisés par plus de 790 hôpitaux, laboratoires et établissements biopharmaceutiques dans le monde. Pour plus d'informations, visitez SOPHiAGENETICS.COM ou connectez-vous sur Twitter , LinkedIn et Instagram . Là où d'autres voient des données, nous voyons des réponses.

Déclarations prospectives de SOPHiA GENETICS :

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques contenues dans le présent communiqué, y compris les déclarations concernant nos résultats d'exploitation et notre situation financière futurs, notre stratégie commerciale, nos produits et notre technologie, ainsi que les plans et les objectifs de la direction pour les opérations futures, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur les croyances et les hypothèses de notre direction et sur les informations dont elle dispose actuellement. Ces déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris ceux décrits dans nos dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Aucune assurance ne peut être donnée que de tels résultats futurs seront atteints. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de celui-ci. Nous déclinons expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse pour refléter tout changement dans nos attentes ou tout changement dans les événements, les conditions ou les circonstances sur lesquels ces déclarations sont fondées, sauf si la loi applicable l'exige. Aucune déclaration ou garantie (explicite ou implicite) n'est faite quant à l'exactitude de ces déclarations prospectives.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1673202/SOPHiA_GENETICS_Logo.jpg

SOURCE SOPHiA GENETICS