Sopra Steria renforce sa solution de cybersécurité centrée sur la donnée avec la technologie de cryptographie post-quantique hybride

Une avancée majeure pour anticiper les menaces liées à l'informatique quantique et protéger les données sensibles.

Une solution conforme aux recommandations de l'ANSSI et aux standards de l'OTAN et du NIST.

Une réponse stratégique pour les secteurs de la défense, de l'industrie et du civil face aux nouveaux enjeux cyber.

PARIS, 9 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, acteur majeur de la Tech en Europe, annonce l'intégration de la technologie de chiffrement post-quantique hybride au cœur de Datasphere, sa solution de cybersécurité centrée sur la donnée. Désormais, la solution combine de manière unique la labellisation des données, un contrôle d'accès basé sur les attributs et les dernières technologies de chiffrement résistant aux ordinateurs quantiques. Cette évolution marque une étape déterminante dans la sécurisation des données sensibles, à un moment où l'accélération de la puissance de calcul ouvre la voie à de nouvelles menaces cyber.

L'émergence de l'informatique quantique redéfinit les standards de la cybersécurité. Les mécanismes cryptographiques traditionnels, qui assurent aujourd'hui la confidentialité et l'intégrité des informations, se verront progressivement fragilisés par ces nouvelles capacités de calcul. Face à cet enjeu, la cryptographie post-quantique n'est plus une option : tout système gérant des données sensibles doit dès aujourd'hui intégrer ces technologies de protection de nouvelle génération.

Datasphere, une protection centrée sur la donnée

Déjà adoptée par des organisations civiles, industrielles et de défense, Datasphere permet la labellisation et le marquage de documents, le chiffrement de données et le contrôle d'accès basé sur les attributs, le tout dans l'environnement natif de l'utilisateur, incluant Microsoft Office. En ajoutant une couche de défense post-quantique hybride, qui combine à la fois des algorithmes classiques et des algorithmes résistants aux menaces quantiques, Datasphere garantit aux organisations :

Une protection durable des données sensibles face aux menaces futures,

La conformité aux recommandations de l'ANSSI en matière de transiter vers des schémas de chiffrement hybrides post-quantiques

L'interopérabilité avec les standards de sécurité internationaux (OTAN, NIST).

Une période de transition flexible et sécurisée vers la cryptographie post-quantique, permettant aux organisations de continuer à utiliser leurs infrastructures existantes tout en se préparant aux changements futurs.

« Avec cette évolution, nous anticipons dès aujourd'hui les menaces de demain. La cryptographie post-quantique hybride intégrée dans Datasphere renforce la souveraineté numérique de nos clients, tout en leur offrant une solution pragmatique et interopérable. C'est une étape clé pour protéger durablement la donnée, ressource stratégique au cœur de toutes les organisations », explique Thierry Lempereur, Directeur Défense & Sécurité chez Sopra Steria.

