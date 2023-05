Sortir de l'hiver crypto : Play It Forward se transforme en PIF Nation

SINGAPOUR, 2 mai 2023 /PRNewswire/ -- Play It Forward (PIF), la principale plateforme de jeux de la SEA, a annoncé sa transformation en PIF Nation, marquant ainsi son engagement à donner du pouvoir aux joueurs du monde entier grâce à de nouvelles opportunités, ressources et connexions dans le monde du jeu.

Le changement de marque intervient dans le sillage du « Crypto Winter » qui a frappé le paysage du « play-to-earn » (P2E) entre mai et novembre 2022. L'effondrement de certains échanges de crypto-monnaies et de jetons a créé des défis sans précédent pour l'industrie du jeu blockchain, incitant les guildes de jeu à rechercher des modèles commerciaux plus nouveaux et plus durables. En réponse, PIF a lancé la plateforme Quests, qui a joué un rôle déterminant dans l'expansion rapide de l'entreprise. Au cours des 6 derniers mois, la base d'utilisateurs de PIF a augmenté de 100 % chaque trimestre et est en bonne voie pour dépasser les 100 000 utilisateurs au T2 2023.

PIF Nation s'associe à des studios de jeux, libérant la puissance de sa plateforme pour les partenaires de jeux, en aidant à lancer leurs communautés, à construire une base de joueurs fidèles et à faciliter les initiatives d'acquisition et de fidélisation des joueurs, facilitant ainsi la localisation des jeux et l'entrée sur le marché asiatique. Depuis la création de notre plateforme Quests, nous avons lancé plus de 150 quêtes pour 100 jeux, offrant à nos joueurs de nombreuses opportunités de gagner des récompenses.

PIF Nation renforce la mission de l'entreprise qui consiste à « rendre le jeu plus gratifiant » en offrant une expérience de jeu améliorée grâce à la plateforme PIF Quests nouvellement lancée. Cette plateforme propose diverses tâches de jeu telles que des tests bêta, des concours, des tournois, des installations d'applications et bien plus encore, permettant aux utilisateurs de gagner des récompenses intéressantes telles que des jetons web3, des NFT, des points de plateforme et même de l'argent.

Au fur et à mesure que la communauté grandissait, il est devenu évident que PIF avait évolué au-delà d'une simple guilde « Play-to-Earn ». C'est pourquoi la transformation de la société en PIF Nation représente son objectif de créer une communauté mondiale qui réunit les joueurs du monde entier autour de leur passion commune pour le jeu.

La plateforme Quests a été la pierre angulaire de la croissance continue de PIF Nation, en restant fidèle à ses valeurs fondamentales d'intégrité, d'amusement et de croissance continue en construisant un écosystème où les joueurs peuvent se développer et gagner tout en s'amusant. PIF Nation offre aux joueurs un espace amusant et inclusif pour jouer, gagner et obtenir des récompenses. La plateforme crée un environnement dynamique et solidaire où les créateurs de communautés peuvent se connecter, partager et apprendre les uns des autres, créant ainsi un impact un joueur à la fois.

D'une humble guilde Axie Infinity à une communauté de joueurs prospère, PIF Nation poursuit son voyage avec un engagement renouvelé pour donner aux joueurs du monde entier les moyens d'agir. Dans cette contrée, chaque joueur peut se sentir chez lui.

