Surgindo do inverno cripto: Play It Forward se transforma em PIF Nation

CINGAPURA, 1 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Play It Forward (PIF), a plataforma líder de jogos marítimos, anunciou sua transformação em PIF Nation, marcando seu compromisso de capacitar os gamers em todo o mundo por meio de novas oportunidades, recursos e conexões no mundo dos jogos.

A marca reformulada vem após o inverno cripto que atingiu o cenário play-to-earn (P2E) entre maio e novembro de 2022. O colapso de algumas exchanges e tokens de criptomoedas criou desafios sem precedentes para o setor de jogos de blockchain, levando as guildas de jogos a buscar modelos de negócios mais novos e sustentáveis. Em resposta, a PIF lançou a plataforma "Quests", que tem sido fundamental na rápida expansão da empresa. Nos últimos 6 meses, a base de usuários da PIF cresceu 100% a cada trimestre e está no caminho certo para superar 100.000 usuários no segundo trimestre de 2023.

A PIF Nation faz parceria com estúdios de jogos, liberando o poder de sua plataforma para parceiros, ajudando a iniciar suas comunidades, construir uma base fiel de jogadores e facilitar iniciativas de aquisição e retenção de jogadores, ajudando assim a localização e entrada de jogos no mercado asiático. Desde o início de nossa plataforma Quests, lançamos mais de 150 quests para 100 jogos, dando aos nossos jogadores várias oportunidades de ganhar recompensas.

A PIF Nation amplia a missão da empresa de "Tornar os Jogos mais Compensadores", oferecendo uma experiência de jogo aprimorada por meio da recém-lançada plataforma PIF Quests. A plataforma oferece várias tarefas de jogos, como testes beta, concursos, torneios, instalações de aplicativos e muito mais, permitindo que os usuários ganhem recompensas empolgantes, como tokens web3, NFTs, pontos de plataforma e até mesmo dinheiro.

À medida que a comunidade crescia, ficou claro que a PIF havia evoluído para além de uma simples guilda Play-to-Earn. Portanto, a transformação da empresa em PIF Nation representa seu objetivo de criar uma comunidade global que une jogadores em todo o mundo por meio de sua paixão compartilhada por jogos.

A plataforma Quests tem sido a pedra angular do crescimento contínuo da PIF Nation, mantendo-se fiel aos seus valores fundamentais de integridade, diversão e crescimento contínuo, construindo um ecossistema onde os jogadores podem crescer e ganhar enquanto se divertem. A PIF Nation oferece aos jogadores um espaço divertido e inclusivo para jogar, vencer e ganhar recompensas. A plataforma cria um ambiente vibrante e solidário onde os criadores de comunidades podem se conectar, compartilhar e aprender uns com os outros, criando um impacto de um jogador por vez.

De uma humilde guilda Axie Infinity a uma próspera comunidade de jogos, a PIF Nation continua sua jornada com um compromisso renovado de capacitar jogadores em todo o mundo. Nesta terra, todo jogador tem um lugar para chamar de lar.

