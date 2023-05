Verrijzenis uit de Cryptowinter: Play It Forward wordt PIF Nation

SINGAPORE, 2 mei 2023 /PRNewswire/ -- Play It Forward (PIF), het toonaangevende SEA gaming platform, maakte zijn transformatie in PIF Nation bekend. Streefdoel is gamers wereldwijd meer mogelijkheden, middelen en connecties te bieden binnen de gamingwereld.

De rebranding komt in de nasleep van de Cryptowinter die het play-to-earn (P2E)-landschap tussen mei en november 2022 heeft getroffen. De ineenstorting van sommige cryptobeurzen en tokens creëerde ongeziene uitdagingen voor de blockchain-gamingsector, waardoor gokgildes op zoek gingen naar nieuwere en duurzamere bedrijfsmodellen. Als reactie daarop lanceerde PIF het Quests-platform, dat een belangrijke rol heeft gespeeld bij de snelle uitbreiding van het bedrijf. In de afgelopen 6 maanden groeide het gebruikersbestand van PIF elk kwartaal met 100% en het is goed op weg om in het tweede kwartaal van 2023 de kaap van 100.000 gebruikers te ronden.

PIF Nation werkt samen met spelstudio's en ontsluit de kracht van haar platform voor spelpartners. Het helpt hun gemeenschappen op gang, bouwt een loyale spelersbasis op en vergemakkelijkt initiatieven om spelers te werven en te behouden, wat de lokalisatie van spellen en de toegang tot de Aziatische markt vergemakkelijkt. Sinds de start van ons Quests Platform hebben we meer dan 150 Quests voor 100 spellen gelanceerd. Dit biedt onze spelers verschillende mogelijkheden om beloningen te verdienen.

PIF Nation breidt de missie van het bedrijf, "Making Play More Rewarding", uit door een verbeterde spelervaring te bieden via het onlangs gelanceerde PIF Quests platform. Het platform biedt verschillende speltaken zoals bètatesten, wedstrijden, toernooien, app-installaties en meer, waarmee gebruikers opwindende beloningen kunnen verdienen zoals web3 tokens, NFT's, platformpunten en zelfs cashgeld.

Naarmate de gemeenschap groeide, werd het duidelijk dat PIF verder was geëvolueerd dan een eenvoudig Play-to-Earn-gilde. De omvorming van het bedrijf tot PIF Nation staat dan ook voor zijn doel om een wereldwijde gemeenschap te creëren die spelers wereldwijd verenigt via hun gedeelde passie voor gaming.

Het Quests platform is de hoeksteen van de voortdurende groei van PIF Nation. Het blijft trouw aan de kernwaarden integriteit, plezier en voortdurende groei door een ecosysteem te bouwen waar gamers kunnen groeien en verdienen terwijl ze er plezier aan beleven. PIF Nation biedt gamers een leuke en inclusieve ruimte om te spelen, te winnen en beloningen te verdienen. Het platform creëert een levendige en ondersteunende omgeving waar gemeenschapsbouwers met elkaar in contact kunnen komen, kunnen delen en van elkaar kunnen leren, en zo één gamer per keer een impact kunnen creëren.

Van een bescheiden Axie Infinity-gilde tot een bloeiende gaming gemeenschap, PIF Nation zet zijn reis voort met een hernieuwd engagement om gamers wereldwijd te versterken. In dit land heeft elke gamer een plek die hij zijn thuis kan noemen.

