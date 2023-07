SOUND OF FREEDOM, PRODUIT PAR GOYA CARES, PREND SON ENVOL AU CINÉMA

Le film met en lumière le mal et donne espoir à deux millions d'enfants victimes de la traite

JERSEY CITY, New Jersey, 11 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Goya Cares, un chef de production du nouveau film à succès SOUND OF FREEDOM, célèbre le jalon exceptionnel d'avoir dépassé la barre des deux millions de spectateurs, un chiffre symbolique correspondant aux deux millions d'enfants victimes de la traite dans le monde.

« Tim Ballard, interprété par Jim Caviezel, a sauvé de nombreux enfants. Le fait qu'il s'est donné la mission de sauver un enfant, Rocio, évoque la parabole du mouton perdu, dans laquelle le bon berger laisse son troupeau pour retrouver un mouton égaré. En effet, chaque vie a une valeur et une raison d'être. SOUND OF FREEDOM met en lumière cette vérité », a déclaré Bob Unanue, président et PDG de Goya Foods et chef de production de SOUND OF FREEDOM.

Goya Cares, inspiré par THE SOUND OF FREEDOM, est une initiative mondiale qui se consacre à lutter contre la traite des enfants et à la sensibilisation à la santé mentale des enfants. L'initiative se compose d'organismes, d'écoles et d'entreprises qui se sont réunis pour montrer leur solidarité et, ultimement, protéger les plus vulnérables d'entre nous : nos enfants. Les partenaires de la coalition Goya Cares appuient le sauvetage des victimes de la traite des enfants, et aident les survivants à se rétablir et à être réunis avec leurs proches. De plus, ils favorisent la sensibilisation à ce sujet et offrent aux écoles un accès gratuit à du matériel éducatif préventif qui aide les personnes à reconnaître les dangers de la traite des enfants grâce à la série éducative LIGHT de Goya Cares.

Pour en savoir plus sur Goya Cares, consultez le site : www.goyacares.com

À propos de Goya Foods

Fondée en 1936, Goya Foods, Inc. est la plus grande entreprise alimentaire hispanique d'Amérique et s'est imposée comme le premier fournisseur d'aliments et de condiments latino-américains. Goya fabrique, conditionne et distribue plus de 2 500 produits alimentaires de haute qualité en provenance d'Espagne, des Caraïbes, du Mexique, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Les produits Goya s'inspirent des traditions culinaires des communautés hispaniques du monde entier. La combinaison d'ingrédients authentiques, d'assaisonnements savoureux et d'un mode de préparation pratique fait des produits Goya des indispensables pour tous les goûts et toutes les tables. Pour en savoir plus sur Goya Foods, rendez-vous sur www.goya.com.

