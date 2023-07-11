ФИЛЬМ SOUND OF FREEDOM ("ЗВУК СВОБОДЫ") ПРОИЗВОДСТВА СТУДИИ GOYA CARES ВЫХОДИТ В ПРОКАТ

Фильм проливает свет на ужасы торговли людьми и надежду для двух миллионов детей, ставших ее жертвами.

ДЖЕРСИ-СИТИ (шт. Нью-Джерси), 11 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Goya Cares, являющаяся одним из исполнительных продюсеров нового блокбастера SOUND OF FREEDOM, отмечает огромный успех: компании удалось собрать более двух миллионов зрителей, которые узнали о двух миллионах детей, ставших жертвами торговли людьми во всем мире.

Goya Cares, an executive producer of the new blockbuster movie SOUND OF FREEDOM, celebrates the overwhelming success of surpassing the goal of over two million viewers to represent the two million children trafficked worldwide. Goya Foods launches Goya Cares, a global initiative dedicated to eliminating child trafficking both domestically and internationally.

«Тим Баллард, которого играет Джим Кэвизел, спас многих детей, однако он сосредоточиваетмя на миссии по спасению одного ребенка, Росио, что напоминает притчу о заблудшей овце, где Добрый Пастырь оставляет все стадо, чтобы найти одну заблудшую овцу. И это так, ведь жизнь каждого имеет ценность и цель. SOUND OF FREEDOM освещает эту истину», – сказал президент и генеральный директор компании Goya Foods Боб Унануэ, являющийся исполнительным продюсером фильма SOUND OF FREEDOM.

Проект Goya Cares, вдохновленный фильмом THE SOUND OF FREEDOM, – это глобальная инициатива, направленная на борьбу с торговлей детьми и просвещение в области детского психического здоровья. Она объединяет организации, школы и предприятия, чтобы продемонстрировать солидарность и в конечном итоге защитить наиболее уязвимых из нас – наших детей. Партнеры коалиции Goya Cares помогают вернуть, реабилитировать и воссоединить выживших жертв с их семьями, а также повышать осведомленность и предоставлять школам бесплатный доступ к профилактическому образованию, повышающему осознание опасности торговли детьми с помощью образовательного сериала Goya Cares под названием LIGHT.

Более подробная информация об инициативе Goya Cares представлена на сайте компании по адресу www.goyacares.com

Информация о компании Goya Foods

Компания Goya Foods, Inc., основанная в 1936 году, является крупнейшей латиноамериканской продовольственной компанией в Америке. Она зарекомендовала себя в качестве лидера в области латиноамериканских продуктов питания и приправ. Компания Goya производит, упаковывает и реализует более 2 500 высококачественных продуктов питания из Испании, стран Карибского бассейна, Мексики, Центральной и Южной Америки. Основной концепцией Goya является приверженность кулинарным традициям испаноязычных сообществ во всем мире. Сочетание аутентичности ингредиентов, разнообразия приправ и удобства в приготовлении делает продукты Goya идеальными для любого вкуса и любого стола. Более подробная информация о компании Goya Foods представлена на сайте по адресу: www .goya.com.

Контакты для прессы:

Натали Дж. Манискалько

845.659.6506

[email protected]

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=hyyyKcfJRGQ

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1560134/4154985/Goya_Cares.jpg

SOURCE Goya Foods, Inc.