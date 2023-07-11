ФИЛЬМ SOUND OF FREEDOM ("ЗВУК СВОБОДЫ") ПРОИЗВОДСТВА СТУДИИ GOYA CARES ВЫХОДИТ В ПРОКАТ

News provided by

Goya Foods, Inc.

11 Jul, 2023, 12:28 ET

Фильм проливает свет на ужасы торговли людьми и надежду для двух миллионов детей, ставших ее жертвами.

ДЖЕРСИ-СИТИ (шт. Нью-Джерси), 11 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Goya Cares, являющаяся одним из исполнительных продюсеров нового блокбастера SOUND OF FREEDOM, отмечает огромный успех: компании удалось собрать более двух миллионов зрителей, которые узнали о двух миллионах детей, ставших жертвами торговли людьми во всем мире. 

Continue Reading
Goya Cares, an executive producer of the new blockbuster movie SOUND OF FREEDOM, celebrates the overwhelming success of surpassing the goal of over two million viewers to represent the two million children trafficked worldwide.
Goya Cares, an executive producer of the new blockbuster movie SOUND OF FREEDOM, celebrates the overwhelming success of surpassing the goal of over two million viewers to represent the two million children trafficked worldwide.
Goya Foods launches Goya Cares, a global initiative dedicated to eliminating child trafficking both domestically and internationally.
Goya Foods launches Goya Cares, a global initiative dedicated to eliminating child trafficking both domestically and internationally.

«Тим Баллард, которого играет Джим Кэвизел, спас многих детей, однако он сосредоточиваетмя на миссии по спасению одного ребенка, Росио, что напоминает притчу о заблудшей овце, где Добрый Пастырь оставляет все стадо, чтобы найти одну заблудшую овцу.  И это так, ведь жизнь каждого имеет ценность и цель. SOUND OF FREEDOM освещает эту истину», – сказал президент и генеральный директор компании Goya Foods Боб Унануэ, являющийся исполнительным продюсером фильма SOUND OF FREEDOM. 

Проект Goya Cares, вдохновленный фильмом THE SOUND OF FREEDOM, – это глобальная инициатива, направленная на борьбу с торговлей детьми и просвещение в области детского психического здоровья.  Она объединяет организации, школы и предприятия, чтобы продемонстрировать солидарность и в конечном итоге защитить наиболее уязвимых из нас – наших детей.  Партнеры коалиции Goya Cares помогают вернуть, реабилитировать и воссоединить выживших жертв с их семьями, а также повышать осведомленность и предоставлять школам бесплатный доступ к профилактическому образованию, повышающему осознание опасности торговли детьми с помощью образовательного сериала Goya Cares под названием LIGHT

Более подробная информация об инициативе Goya Cares представлена на сайте компании по адресу www.goyacares.com

Информация о компании Goya Foods
Компания Goya Foods, Inc., основанная в 1936 году, является крупнейшей латиноамериканской продовольственной компанией в Америке. Она зарекомендовала себя в качестве лидера в области латиноамериканских продуктов питания и приправ. Компания Goya производит, упаковывает и реализует более 2 500 высококачественных продуктов питания из Испании, стран Карибского бассейна, Мексики, Центральной и Южной Америки. Основной концепцией Goya является приверженность кулинарным традициям испаноязычных сообществ во всем мире.  Сочетание аутентичности ингредиентов, разнообразия приправ и удобства в приготовлении делает продукты Goya идеальными для любого вкуса и любого стола.  Более подробная информация о компании Goya Foods представлена на сайте по адресу: www .goya.com. 

Контакты для прессы:
Натали Дж. Манискалько
845.659.6506
[email protected]

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=hyyyKcfJRGQ
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1560134/4154985/Goya_Cares.jpg

SOURCE Goya Foods, Inc.

Also from this source

SOUND OF FREEDOM, producida por Goya Cares, en auge en los teatros

ZVUK SLOBODY, KTORÉHO VÝKONNÝM PRODUCENTOM JE GOYA CARES, STÚPA V KINÁCH

Explore

More news releases in similar topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.