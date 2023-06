Sovos ernennt Kevin Akeroyd zum Leiter der Geschäftsstelle

SaaS-Technologie-Veteran übernimmt die Leitung des Unternehmens, da immer mehr Länder die elektronische Rechnungsstellung weltweit vorschreiben und damit die Akzeptanz der globalen Steuereinhaltungslösungen von Sovos fördern

BOSTON, 6. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Der globale Anbieter von Steuersoftware Sovos hat heute die Ernennung von Kevin Akeroyd zum Leiter der Geschäftsstelle bekannt gegeben. Akeroyd kommt von Magnit zu Sovos, wo er ab Juli 2020 als CEO tätig war und ein Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen leitete. Sovos hat nun ein in der Branche einzigartiges Leistungsangebot für Unternehmenskunden erreicht: elektronische Rechnungen und Steuererfüllung in jedem Land über eine einzige API-Verbindung. Der Beitritt von Akeroyd erfolgt zu einer Zeit, in der immer mehr Länder die elektronische Rechnungsstellung vorschreiben und die Lösungen von Sovos in multinationalen Unternehmen immer häufiger eingesetzt werden. Im Rahmen dieses Übergangs wird der derzeitige CEO von Sovos, Andy Hovancik, die Rolle des Vorstandsvorsitzenden übernehmen.

„Früher war die Einhaltung von Vorschriften auf der ganzen Welt ein Steuer- und Finanzproblem, heute nicht mehr. Heutzutage investieren Regierungsbehörden stark in Technologie und verlangen Informationen in Echtzeit direkt von der Quelle", so Kevin Akeroyd, CEO von Sovos. „Regulatorische Belange sind heute eine Domäne der IT. Sovos verfügt über Lösungen, die den Behörden das liefern können, was sie wollen, wann sie es wollen und in der Form, die sie wollen. Sovos ist der einzige Partner, auf den Sie sich verlassen können und der Ihnen die Gewissheit gibt, dass Ihre Compliance-Verpflichtungen eingehalten werden, damit Sie sich auf Ihre geschäftlichen Prioritäten konzentrieren können. Ich freue mich darauf, dieses fantastische Team zu leiten".

Vor seinem Eintritt zu Magnit diente Akeroyd als CEO bei Cision und brachte das Unternehmen an die Börse - NYSE. Zuvor war Akeroyd Geschäftsführer bei Oracle und Salesforce und führte branchenführende Geschäftseinheiten in den Bereichen Cloud-Software, Services und Daten.

„IT und Datenmanagement spielen weiterhin eine immer wichtigere Rolle bei der Erfüllung regulatorischer Verpflichtungen auf der ganzen Welt, ein Bereich, in dem Kevin der wachsenden Organisation von Sovos eine Fülle an Erfahrung und Glaubwürdigkeit mitbringt", sagte Jonathan Boyes, Partner, Hg. „Sein Fachwissen im Umgang mit der SaaS-Technologie und den globalen Unternehmen macht ihn zur idealen Person für diese Position. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit ihm in der nächsten Phase des Sovos-Wachstums".

