Spanish Broadcasting System, Inc. anuncia el término de su recapitalización

MIAMI, 18 de febrero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Spanish Broadcasting System, Inc. (la "Compañía", "nosotros" o "SBS") anunció hoy el término de su proceso de recapitalización y el cierre de su oferta previamente anunciada de títulos sénior asegurados con vencimiento a 2026 (los "Títulos") por un monto total de capital de $310 millones.

La Compañía utilizó los ingresos netos de esta oferta, y el efectivo disponible, para (i) pagar sus títulos sénior asegurados de 12.5 % con vencimiento en 2017; (ii) junto con otras consideraciones, para comprar y/o canjear todas las acciones preferentes canjeables Serie B 10 3/4 % acumuladas (las "Acciones preferentes Serie B"); y (iii) para pagar cargos y gastos asociados.

En relación con el cierre y término de su recapitalización, la compañía resolvió formalmente un litigio relacionado con las acciones preferentes de Serie B que se encontraba pendiente en la Corte de Equidad de Delaware.

"SBS se complace en haber ejecutado este proceso de recapitalización," afirmó Raúl Alarcón, presidente y director ejecutivo de SBS.

"De cara al futuro, nos encontramos en una posición privilegiada para continuar con la exitosa expansión de nuestra plataforma latina de entretenimiento y de los márgenes operacionales líderes en la industria, los resultados de rating y el crecimiento de la audiencia acumulada de nuestras unidades de negocio experienciales, digitales, de audio y de video. Nuestro compromiso con el mercado hispano sigue presente del mismo modo en que lo ha estado durante casi cuatro décadas: inquebrantable. Seguiremos prestando servicios a los hispanos en toda la nación, así como también a los publicistas que se enfocan en el poder adquisitivo dinámico y en la creciente influencia social, cultural y política de dicho segmento", añadió Alarcón.

Los Títulos y las garantías conexas se ofrecieron en los Estados Unidos para personas razonablemente consideradas como "compradores institucionales calificados" según la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933 y sus enmiendas (la "Ley de Valores"), y para personas fuera de los Estados Unidos que cumplan con la Regulación S de la Ley de Valores. Los Títulos y las garantías conexas no han sido registrados bajo la Ley de Valores ni bajo alguna ley estatal de valores y, salvo que se registren, no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos a menos que cumplan con una excepción de los requerimientos de registro de la Ley de Valores u otras leyes estatales de valores aplicables o sean parte de una transacción que no esté sujeta a dichos requerimientos.

Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP se desempeñó como asesor legal para la Compañía.

RBC Capital Markets, LLC ("RBC") fue el asesor financiero de la Compañía. RBC fue representada por Latham & Watkins LLP.

Este comunicado de prensa tiene fines informativos exclusivamente, y no es una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de algún título valor, y no constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. Este comunicado de prensa no constituye una notificación de canje para las acciones preferentes Serie B, y no es una oferta de compra o solicitud de venta de las acciones preferentes Serie B.

Acerca de Spanish Broadcasting System, Inc.

Spanish Broadcasting System, Inc. (SBS) es propietaria y operadora de estaciones de radio situadas en los principales mercados hispanos estadounidenses de Nueva York, Los Ángeles, Miami, Chicago, San Francisco y Puerto Rico, y transmite los géneros tropical, mexicano regional, adulto contemporáneo en español, Top 40 y urbano. SBS opera también AIRE Radio Networks, una plataforma de radio nacional de más de 290 estaciones afiliadas que llegan al 95 % de la audiencia hispana de los Estados Unidos. SBS también es propietaria de MegaTV, una operación de red de televisión con distribución en señal abierta, cable y satélite, y varias afiliadas en los Estados Unidos y Puerto Rico. SBS produce además eventos y conciertos en vivo en todo el país, y posee múltiples propiedades digitales incluyendo LaMusica, una aplicación móvil que ofrece contenidos de audio y video de enfoque latino, y HitzMaker, un espacio de nuevos talentos para aspirantes a artistas. Para obtener más información, visítenos en línea en www.spanishbroadcasting.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. En algunos casos, puede identificar las declaraciones prospectivas por las palabras "anticipar", "creer", "continuar", "podría", "estimar", "esperar", "pretender", "puede", "podría", "objetivo", "continuo", "planificar", "predecir", "proyectar", "potencial", "debería", "será" o "sería" y/o los negativos de estos términos, u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones sobre el futuro. Estos aparecen en este comunicado de prensa e incluyen declaraciones sobre nuestras intenciones, creencias o expectativas actuales. Estas declaraciones, por su naturaleza, implican riesgos e incertidumbres sustanciales, algunos de los cuales están fuera de nuestro control, y los resultados reales pueden diferir significativamente dependiendo de una variedad de factores importantes, incluidos, entre otros, nuestro endeudamiento sustancial y alto apalancamiento, nuestra industria altamente competitiva, nuestra respuesta continua a la pandemia de COVID-19, nuestra dependencia de los ingresos y los ingresos operativos de un número limitado de mercados, la imprevisibilidad de las ventas en la industria de la publicidad, nuestra capacidad para atraer oyentes, espectadores y anunciantes a nuestras operaciones de radio y televisión, la popularidad y atractivo de nuestro contenido, nuestra capacidad para mantener y renovar acuerdos de distribución, el impacto de reformas fiscales y cualquier nueva legislación fiscal, nuestra capacidad para responder a los rápidos cambios en la tecnología, la creación de contenido, los servicios y los estándares, nuestra capacidad para proteger nuestro negocio de los riesgos de ciberseguridad, el desempeño de los empleados clave, el talento al aire y los anfitriones de programas, el daño a la reputación de nuestras marcas y procedimientos legales o gubernamentales, y el cumplimiento normativo y legislativo, incluido el cumplimiento con la Comisión Federal de Comunicaciones. Todas las declaraciones prospectivas hechas en este documento están sujetas a estas declaraciones precautorias y factores de riesgo, y no puede haber garantía de que los resultados, eventos o desarrollos reales a los que se hace referencia aquí ocurran o se concreten. No tenemos obligación alguna de actualizar públicamente declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias posteriores.

