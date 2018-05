Sparkcentral benoemt Joe Gagnon als nieuwe CEO

"Het is een eer geweest om als de CEO van Sparkcentral te dienen sinds de oprichting van het bedrijf en ik ben ongelofelijk trots op dat wat ons team de afgelopen jaren gezamenlijk heeft bereikt. We hebben betekenisvolle vooruitgang geboekt met betrekking tot onze belangrijkste bedrijfsprioriteiten en we hebben de op messaging gebaseerde klantenondersteuning voor bedrijven en hun klanten gemakkelijker gemaakt dan ooit tevoren," aldus Davy Kestens, oprichter van Sparkcentral.

Voordat Gagnon bij Sparkcentral in dienst trad maakte hij deel uit van de C-suite bij Aspect Software. He was tevens President/COO van Penn Foster, President van e-Dialog, en CEO van Exit41. Daarnaast diende Gagnon als raadslid voor LiveVox en was hij lid van de adviesraad van Bright Pattern. Joe Gagnon heeft, als een volleerd atleet, auteur en ondernemer een passie voor hoogwaardige prestaties, zowel professioneel als persoonlijk.

"De markt voor klantenondersteuning is gereed om een aanzienlijke groei door te maken en ik ben ongelooflijk blij om deze rol als CEO op dit tijdstip aan te mogen nemen." deelde Gagnon mee, "We hebben een zeer getalenteerd team bij Sparkcentral dat gericht is op innovatie in de op messaging gebaseerde softwareruimte en we zijn goed bezig om een leiderschapspositie in de markt aan te nemen."

"Er is geen beter moment voor Sparkcentral om iemand als Joe aan te nemen en ik ben blij dat we iemand van zijn kaliber hebben kunnen aantrekken," aldus Bob Spinner, Managing Director van Jackson Square Ventures en bestuurslid bij Sparkcentral. "De Global 5000 is in toenemende mate gericht op messaging om uitstekende klantenservice te leveren en Sparkcentrals platform brengt, door middel van software-integraties, meer gemak en efficiëntie om de interacties met de klant te verbeteren. Door Joe als CEO aan het team toe te voegen zullen we in staat zijn om gebruik te maken van zijn ervaringen om Sparkcentral naar een hoger niveau te brengen," zei hij.

Over Sparkcentral: Klantgerichte bedrijven gebruiken het toonaangevende mobiele en sociale klantenplatform van Sparkcentral voor het op een eenvoudige, gestroomlijnde en vrolijke manier onderhouden en oplossen van klantenservice-interacties, via sociale en mobiele communicatiekanalen. Sparkcentral gebruikt de snelste klantrouting- en prioriteringstechnologie in combinatie met een innovatieve workflow-optimalisatie en uitgekiende rapportagemiddelen om wereldwijd merken zoals Delta Air Lines, Nordstrom, JetBlue, Western Union, Zappos en anderen te helpen om moeiteloze klantenservice-ervaringen te leven en merkentrouw te stimuleren. Het bedrijf is tweevoudig winnaar van de CODiE Award voor Best Customer Service Solution en heeft zijn hoofdkantoor in San Francisco. Het EMEA-hoofdkantoor staat in het Belgische Hasselt. Sparkcentral wordt ondersteund door gerespecteerde beleggers in durfkapitaal, met inbegrip van Jackson Square Ventures, Founders Fund, Split Rock Partners, en LRM Capital. Ga voor meer informatie naar http://www.sparkcentral.com en volg @Sparkcentral op Twitter.

