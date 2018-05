Sparkcentral nomme Joe Gagnon pour être son nouveau PDG

« Cela a été un honneur d'être au service de Sparkcentral en tant que PDG depuis la fondation de la société. Je suis incroyablement fier de ce que nous avons accompli ensemble avec notre équipe au cours de ces nombreuses dernières années. Nous avons progressé de façon significative vers les priorités absolues de la société et nous avons fait en sorte que l'assistance à la clientèle sur la base d'une messagerie soit plus commode que jamais pour les entreprises et leurs clients, » a relevé Davy Kestens, fondateur de Sparkcentral.

Avant de rejoindre Sparkcentral, Gagnon était l'un des hauts dirigeants d'Aspect Software. Il a également été président / directeur de l'exploitation de Penn Foster, président d'e-Dialog et PDG d'Exit41. Gagnon a en outre siégé au conseil de LiveVox et au conseil consultatif de Bright Pattern. Joe Gagnon est passionné par les hautes performances tant professionnelles que personnelles, en tant qu'athlète accompli, auteur et entrepreneur.

« Le marché de l'assistance clientèle est prêt pour une croissance significative, et je suis absolument enthousiaste à la perspective d'assumer à ce moment précis ce rôle de PDG. » Gagnon a par ailleurs ajouté : « Nous disposons d'une équipe extrêmement talentueuse chez Sparkcentral, très concentrée sur l'innovation dans l'espace logiciel reposant sur les messages, et nous sommes en route pour assumer une position de leaders sur le marché. »

« Il ne pourrait pas se trouver de meilleur moment pour que Sparkcentral recrute quelqu'un comme Joe et je suis emballé de voir que nous sommes capables d'amener à bord quelqu'un de cette envergure, » a commenté Bob Spinner, directeur général de Jackson Square Ventures et directeur du conseil de Sparkcentral. « Les Global 5000 de plus en plus s'intéressent à la messagerie afin de fournir un excellent service à la clientèle et la plateforme de Sparkcentral est celle qui de loin offre le plus de commodité, et à travers les intégrations de logiciels, le plus d'efficacité pour les interactions de clients. Ajouter à notre équipe Joe comme PDG nous permet de tirer parti de son expérience pour conduire Sparkcentral à un autre niveau, » a-t-il conclu.

À propos de Sparkcentral : les sociétés fortement préoccupées de leur clientèle font appel à la plateforme de Sparkcentral qui est au premier plan dans le domaine de l'engagement mobile et social des clients. Elle leur permet de gérer et résoudre les interactions du service clientèle sur les canaux sociaux et mobiles d'une façon simple, rationalisée et amusante. Grâce à sa technologie la plus rapide, son optimisation de flux de travaux novateurs et de ses outils de reddition de comptes pour ce qui est de l'acheminement et de l'établissement des priorités en matière de clientèle, Sparkcentral aide de grandes marques mondiales comme Delta Air Lines, Nordstrom, JetBlue, Western Union, Zappos et bien d'autres à offrir une expérience de service clientèle sans effort conduisant à une fidélité à l'égard de sa marque. Deux fois lauréate du CODiE pour meilleure solution du service clientèle, Sparkcentral a son siège à San Francisco en Californie et son siège pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) se trouve à Hasselt en Belgique. Sparkcentral bénéficie du support d'investisseurs respectés du capital-risque, notamment Jackson Square Ventures, Founders Fund, Split Rock Partners et LRM Capital. Pour en apprendre davantage, veuillez visiter http://www.sparkcentral.com et suivre @Sparkcentral sur Twitter.

