Spectrm lance des solutions de messagerie Instagram pour les marques

Spectrm a lancé aujourd'hui Instagram Messaging Solutions, qui permet aux marques d'adapter la messagerie individuelle au milliard d'utilisateurs d'Instagram.

NEW YORK, 20 octobre 2020 /PRNewswire/ -- La demande des consommateurs pour les entreprises de messagerie augmente rapidement, accélérée par la croissance du commerce électronique due à la COVID-19. Au cours du premier semestre 2020, les dépenses en ligne aux États-Unis ont augmenté de 30,1 % pour atteindre 347,26 milliards de dollars. L'adoption du commerce électronique a augmenté de 160 %1 par rapport aux acheteurs en ligne peu fréquents auparavant. Avec 75 % des consommateurs préférant désormais engager les marques dans des canaux de messagerie privés plutôt que dans les canaux traditionnels, les plateformes de marketing conversationnel, comme Spectrm, sont rapidement adoptées par les marques grand public.

« Nous sommes ravis que Spectrm lance Instagram Messaging Solutions. Les entreprises et les personnes communiquent entre elles plus que jamais, et Instagram est un canal important pour entrer en contact avec les clients et établir des relations », a déclaré Konstantinos Papamiltiadis, vice-président des partenariats de la plate-forme chez Messenger. « La prise en charge de l'API Messenger pour Instagram signifie que les entreprises et les développeurs peuvent désormais gérer leurs communications clients sur Instagram à l'échelle. »

Les solutions de messagerie Instagram de Spectrm aident les spécialistes du marketing à identifier et à convertir automatiquement les messages avant achat sur Instagram, à répondre aux FAQ et à transmettre les demandes de service à la clientèle aux agents d'assistance en direct dans l'application.

« Nous sommes ravis d'ajouter Instagram à la liste croissante des canaux de messagerie avec lesquels notre plate-forme de marketing conversationnel s'intègre », a déclaré Max Koziolek, PDG de Spectrm. « La messagerie privée est la forme de communication sociale la plus populaire aujourd'hui. Cela devient de plus en plus la façon dont les gens veulent s'engager avec les marques. La messagerie offre aux clients la connexion personnalisée et instantanée aux marques qu'ils souhaitent. Pour les marques, cela permet aux responsables marketing d'identifier les préférences et d'adapter les trajets des acheteurs à l'échelle en temps réel. Le résultat ? Une meilleure expérience client qui génère plus de revenus et permet d'établir des relations plus solides à long terme avec les clients. Faciliter la connexion des personnes et des marques avec les messages d'Instagram est un grand pas en avant pour l'industrie. »

Pour plus de détails, visitez le site https://spectrm.io/growth-solutions/instagram-messaging-automation/ .

Pour les demandes de presse, veuillez contacter [email protected] .

À PROPOS DE SPECTRM.IO

Spectrm est la plate-forme de marketing conversationnel pour les marques mondiales. Des perturbateurs aux entreprises du classement Fortune 100, les équipes s'appuient sur les solutions d'automatisation du marketing, l'intelligence artificielle conversationnelle et la réussite des clients de Spectrm pour lancer des chatbots marketing sur les plus grandes plateformes de messagerie du monde.







1 Voir : https://spectrm.io/insights/whitepapers/industry-report-the-effects-of-covid-on-retail-the-shift-to-ecommerce/

Related Links

https://spectrm.io



SOURCE Spectrm