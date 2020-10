Spectrm startet Instagram Messaging Solutions für Marken

Spectrm hat heute Instagram Messaging Solutions herausgebracht, mit denen Marken Direktnachrichten mit einer Milliarde Instagram-Nutzern verwalten können.

NEW YORK, 20. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Die Nachfrage der Verbraucher nach Messaging-Anwendungen steigt rasant und wird durch das Wachstum des Internethandels aufgrund von COVID-19 zusätzlich beschleunigt. Im ersten Halbjahr 2020 stiegen die Online-Ausgaben in den USA um 30,1 % auf 347,26 Mrd. USD. Die Nutzung von Internethandelsplattformen bei Benutzern, die vorher eher selten online einkauften, stieg um 160 %1. 75 % der Verbraucher ziehen es neuerdings vor, sich über private Messaging-Kanäle statt über herkömmliche Kanäle mit Marken vertraut zu machen. Deshalb werden Konversationsmarketing-Plattformen wie Spectrm bei Verbrauchermarken immer beliebter.

„Wir freuen uns, dass Spectrm Instagram Messaging Solutions auf den Markt bringt. Unternehmen und Menschen kommunizieren mehr denn je miteinander, und Instagram ist ein wichtiger Kanal zur Kontaktaufnahme und zum Aufbau von Kundenbeziehungen", erklärte Konstantinos Papamiltiadis, VP für Plattform-Partnerschaften bei Messenger. „Dank der Unterstützung der Messenger-API für Instagram können Unternehmen und Entwickler ihre Kundenkommunikation jetzt in großem Maßstab über Instagram abwickeln."

Mit den Instagram Messaging Solutions von Spectrm können Vermarkter Nachrichten vor dem Kauf automatisch auf Instagram filtern und weiterleiten, auf häufig gestellte Fragen antworten und Kundendienstanfragen an Live-Support-Mitarbeiter in der App weiterleiten.

„Wir freuen uns, Instagram zu der wachsenden Liste der Messaging-Kanäle hinzuzufügen, in die unsere Konversationsmarketing-Plattform integriert sind", erklärte Max Koziolek, CEO von Spectrm. „Private Nachrichten sind zur beliebtesten Form der sozialen Kommunikation geworden. Auch mit den Marken möchten die Menschen zunehmend auf diese Art in Kontakt treten. Messaging bietet Kunden einen individuellen und sofortigen Kontakt mit ihren Lieblingsmarken. Die Vermarkter einer Marke haben damit die Möglichkeit, die Präferenzen der Kunden auszumachen und sich präzise und in Echtzeit an deren Kaufverhalten anzupassen. Das Ergebnis: Eine höhere Kundenzufriedenheit, die mehr Umsatz generiert und solidere, langfristige Kundenbeziehungen ermöglicht. Es ist ein großer Schritt für die Branche, Menschen und Marken über Instagram-Nachrichten miteinander in Kontakt zu bringen."

Weitere Details finden Sie unter https://spectrm.io/growth-solutions/instagram-messaging-automation/ .

Presseanfragen richten Sie bitte an [email protected] .

INFORMATIONEN ZU SPECTRM.IO

Spectrm ist die Konversationsmarketing-Plattform für Marken weltweit. Ob Start-ups oder Fortune 100-Unternehmen - die Teams zählen auf die Marketing-Automatisierungslösungen, die KI-Lösungen für Messaging und den Kundenerfolg von Spectrm, um Marketing-Chatbots auf den weltweit größten Messaging-Plattformen einzurichten.







1 Näheres unter: https://spectrm.io/insights/whitepapers/industry-report-the-effects-of-covid-on-retail-the-shift-to-ecommerce/

Related Links

https://spectrm.io



SOURCE Spectrm