Speediance lance le vélo d'appartement VeloNix et le Gym Monster 2 : façonnez l'avenir du fitness connecté

SPOKANE, Washington, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Speediance, un chef de file du fitness connecté qui vient de finaliser un financement de série A, annonce le lancement de deux produits révolutionnaires conçus pour élever l'expérience de l'entraînement à domicile : le tout nouveau vélo stationnaire VeloNix et le Gym Monster 2 optimisé. Offrant une technologie avancée, des fonctions de personnalisation et de sécurité, le VeloNix et le Gym Monster 2 sont intuitifs et peu encombrants, rendant les séances d'entraînement plus accessibles et plus pratiques.

« Chez Speediance, nous nous engageons à fournir des équipements polyvalents et de haute qualité qui répondent aux divers besoins de nos clients en matière de fitness et nous sommes ravis de nous lancer dans une nouvelle catégorie avec le vélo stationnaire VeloNix », déclare Liu Tao, fondateur et CEO, Speediance. « Avec VeloNix et Gym Monster 2, nous ouvrons la voie de l'innovation en matière de maison intelligente pour les amateurs de fitness et rendons le fitness connecté et accessible plus pratique pour tous. »

Le vélo d'appartement VeloNix offre une expérience de cyclisme vraiment immersive et précise, avec une résistance motorisée avancée, des commandes intuitives et une technologie intelligente, adaptée à tous les niveaux de condition physique.

Contrôle précis de la résistance et de la puissance pour des séances d'entraînement plus sûres, éliminant les risques de roue libre de la pédale. Intégration des technologies intelligentes : les capteurs avancés et la connectivité permettent un suivi en temps réel de la vitesse, de la puissance et de la cadence afin d'optimiser l'efficacité de l'entraînement.

Le Gym Monster 2, version améliorée du modèle phare de Speediance, offre une bibliothèque de mouvements étendue, des cours dispensés par des professionnels, ainsi que de nouvelles fonctions d'IA et d'entraînement basé sur la vélocité (VBT) pour un entraînement de la force adapté et efficace.

conception plus légère et gain de place Enceinte et système de refroidissement optimisés : pour une expérience utilisateur renforcée

pour une expérience utilisateur renforcée Fonctionnalités avancées de l'IA et contenu VBT : grâce à l'algorithme de recommandation de poids de l'AI Coach, le meilleur poids pour les différentes séances d'entraînement est déterminé.

Le vélo d'appartement VeloNix est proposé au prix de 2 299 dollars sur le site Speediance, et le Gym Monster est proposé à partir de 3 390 dollars sur le site Speediance, les premiers acheteurs peuvent dès à présent bénéficier de remises spéciales. Les deux seront disponibles sur Amazon dans le courant de l'année. Pour plus d'informations, visitez Speediance.com et suivez Speediance sur les médias sociaux.

À propos de Speediance

Créé en 2020, Speediance est une marque de fitness à la pointe de la technologie qui vient de finaliser un cycle de financement de série A. La société se consacre à la fourniture de produits intelligents qui révolutionnent les séances d'entraînement à domicile.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2553916/speediance.jpg