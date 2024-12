Speeki Carbon Lens® revolutioniert die Bilanzierung von Treibhausgasemissionen

SINGAPUR und LONDON, 4. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Speeki, ein weltweit führender Anbieter von ESG- und Nachhaltigkeitsmanagement und -berichterstattung, gibt die Veröffentlichung von Carbon Lens® bekannt: eine KI-gestützte Komplettlösung für das Kohlenstoffmanagement im Rahmen des Nachhaltigkeitsmanagementsystems von Speeki.

Da Nachhaltigkeit für globale Interessengruppen und Regulierungsbehörden immer wichtiger wird, sehen sich Unternehmen zunehmend dem Druck ausgesetzt, ihren Kohlenstoff-Fußabdruck offenzulegen. Dabei werden in der Regel Emissionen in drei Bereichen gemessen: Scope 1 für direkte Emissionen, Scope 2 für indirekte Emissionen aus eingekauftem Strom und Scope 3 für alle anderen indirekten Emissionen, einschließlich derer von Lieferanten.

Trotz des wachsenden Bedarfs an Transparenz tun sich viele Organisationen schwer mit der Komplexität von Kohlenstoffberechnungen. Die Sammlung von Daten aus verschiedenen Quellen und die sich ändernden Vorschriften machen diesen Prozess zeitaufwändig und fehleranfällig. Kleine und mittlere Unternehmen sehen sich mit zusätzlichen Hürden konfrontiert, da ihnen oft die Instrumente oder Ressourcen fehlen, um ihre Kohlenstoffemissionen genau zu erfassen.

Speeki Carbon Lens bietet die Lösung für diese Herausforderungen, indem es die Datenauswertung für Scope 1, 2 und 3 Emissionen automatisiert und so den Bedarf an manuellen Eingaben und kostspieligen Beratern reduziert. Das Tool gewährleistet nachvollziehbare und überprüfbare Emissionsdaten und unterstützt sowohl interne Überprüfungen als auch externe Validierungen, um die Transparenz zu erhöhen und das Vertrauen der Beteiligten zu stärken. Speeki Carbon Lens stellt sicher, dass die Emissionsdaten mit globalen Standards wie TCFD, ESRS, IFRS S2 und GRI übereinstimmen. Diese Daten können nahtlos in die Speeki-Plattform für die Berichterstattung an Kunden und Aufsichtsbehörden integriert werden und so weitergehende Nachhaltigkeitsziele unterstützen.

„Wir bei Speeki haben es uns zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu unterstützen, sinnvolle Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. Speeki Carbon Lens macht es Unternehmen einfacher, ihre Emissionen zu verfolgen, globale Standards zu erfüllen und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen", sagt Scott Lane, Geschäftsführer und Gründer von Speeki.

Speeki hilft Unternehmen, ihre nicht-finanzielle Unternehmensleistung im Rahmen eines umfassenden Nachhaltigkeitsmanagementsystems zu planen, aufzubauen, zu verwalten, zu berichten und zu sichern.

