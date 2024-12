Speeki Carbon Lens® révolutionne la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre

SINGAPOUR et LONDRES, 4 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Speeki, leader mondial de la gestion et du reporting des impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et du développement durable, annonce la sortie de Carbon Lens® : une solution complète de gestion du carbone alimentée par l'IA au sein du système de gestion du développement durable de Speeki.

Alors que le développement durable devient une priorité pour les parties prenantes et les régulateurs au niveau mondial, les entreprises sont de plus en plus contraintes de divulguer leur empreinte carbone. Cela implique généralement de mesurer les émissions dans trois domaines : le Domaine 1 - pour les émissions directes, le Domaine 2 - pour les émissions indirectes provenant de l'achat d'électricité, et le Domaine 3 - pour toutes les autres émissions indirectes, y compris celles provenant des fournisseurs.

Malgré le besoin croissant de transparence, de nombreuses organisations se heurtent à la complexité des calculs de l'empreinte carbone. La collecte de données auprès de diverses sources et l'évolution de la réglementation font que ce processus prend du temps et est sujet à des erreurs. Les petites et moyennes entreprises sont confrontées à des obstacles supplémentaires, car elles n'ont souvent pas les outils ou les ressources nécessaires pour suivre avec précision leurs émissions de carbone.

Speeki Carbon Lens répond à ces défis en automatisant l'évaluation des données pour les émissions des Domaines 1, 2 et 3, réduisant ainsi la nécessité d'une saisie manuelle et le recours à des consultants coûteux. Cet outil garantit la traçabilité et la vérification des données relatives aux émissions, en soutenant à la fois les examens internes et la validation externe, afin d'améliorer la transparence et de renforcer la confiance des parties prenantes. Speeki Carbon Lens garantit que les données sur les émissions sont conformes aux normes mondiales, telles que les cadres TCFD, ESRS, IFRS S2 et GRI. Ces données peuvent être intégrées de manière transparente dans la plateforme Speeki pour la préparation des rapports à l'intention des clients et des organismes de réglementation, ce qui permet d'atteindre des objectifs plus larges en matière de développement durable.

« Chez Speeki, notre mission est de permettre aux entreprises de prendre des mesures significatives pour lutter contre le changement climatique. Par le biais de Speeki Carbon Lens, nous permettons aux entreprises de suivre plus facilement leurs émissions, de se conformer aux normes internationales et d'atteindre leurs objectifs en matière de développement durable », déclare Scott Lane, PDG et fondateur de Speeki.

Découvrez la manière dont Speeki Carbon Lens peut transformer vos efforts de gestion du carbone ici.

Speeki aide les entreprises à concevoir, construire, gérer, rendre compte et assurer leur performance non financière dans le cadre d'un système de gestion de la durabilité tout-en-un.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2572164/Speeki_Carbon_Lens.jpg