Spenn, Norwegian Reward et Strawberry lancent avec succès GRAVTY®, l'écosystème de fidélisation de nouvelle génération des pays nordiques

Ce lancement établit une nouvelle référence en matière d'écosystèmes de fidélisation dans les pays nordiques, en connectant des millions de membres parmi les principales marques de voyage, d'hôtellerie et de vente au détail.

LONDRES, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- Loyalty Juggernaut, créateur de GRAVTY®, la première plateforme cloud native au monde dédiée à la croissance des entreprises, a annoncé aujourd'hui lors du Loyalty Summit EMEA la mise en service réussie de Spenn, Norwegian Reward et Strawberry sur GRAVTY®, permettant ainsi la mise en place de l'un des projets d'écosystème de fidélisation les plus ambitieux des pays nordiques. Cette étape souligne la position de GRAVTY® en tant que plateforme de fidélisation de premier plan dans les secteurs de l'hôtellerie, des voyages et de la vente au détail en Europe.

From left to right: Geir Karlsen, CEO, Norwegian; Ole Robert Reitan, CEO, Reitan Retail; Petter Stordalen, Owner, Strawberry Group; Christoffer Sundby, CEO, Spenn Group

Spenn a été lancé avec l'ambition de créer un système commun de points de fidélité conçu pour rendre l'obtention et l'utilisation de récompenses plus simples, plus flexibles et plus pertinentes pour toutes les marques, en commençant par Norwegian et Strawberry, et en s'étendant à d'autres partenaires de l'écosystème au fil du temps. Ensemble, les programmes s'adressent à des millions de membres dans la région nordique et reflètent une évolution plus large du secteur vers des écosystèmes de fidélisation interconnectés qui créent de la valeur à la fois pour les consommateurs et pour les marques participantes.

Basée sur GRAVTY®, la plateforme permet des transactions de fidélisation en temps réel, un engagement à l'échelle de l'écosystème, une innovation menée par les partenaires, des expériences personnalisées et une croissance évolutive couvrant plusieurs marques et secteurs d'activité. La mise en œuvre fournit la base technologique nécessaire pour soutenir l'expansion continue de l'écosystème Spenn et de son réseau croissant de partenaires.

« Spenn a été créé pour remettre en question les modèles de fidélisation traditionnels et offrir aux clients davantage de flexibilité, de simplicité et de valeur parmi les marques avec lesquelles ils interagissent au quotidien », déclare Christoffer Sundby, PDG de Spenn. « Le lancement sur GRAVTY® nous offre une base technologique hautement évolutive qui nous permet d'accélérer l'innovation, d'étendre notre écosystème et de créer des expériences plus riches pour les clients des marques participantes. »

« Notre objectif a toujours été de rendre notre programme de fidélisation aussi pertinent et utile que possible pour nos membres Norwegian Reward. En modernisant notre plateforme technologique, nous franchissons une étape importante vers une offre encore meilleure et plus flexible. Cela renforce le lien entre les voyages et les récompenses quotidiennes, et nous donne la flexibilité nécessaire pour continuer à développer l'expérience avec de nouveaux avantages pour les années à venir », ajoute Cecilie Nybø Carlsen, vice-présidente des produits et de l'expérience client chez Norwegian.

« Strawberry s'est toujours attaché à offrir des expériences exceptionnelles et à nouer des relations plus étroites avec ses membres », déclare Håvard Hovdahl, vice-président chargé des relations et des partenariats chez Strawberry. « Grâce à GRAVTY®, qui alimente nos opérations de fidélisation, nous sommes bien placés pour élargir les possibilités de Spenn et offrir plus de valeur, de flexibilité et de personnalisation à nos clients dans toute la région nordique. »

« Le lancement de Spenn nécessitait une plateforme capable de prendre en charge des dynamiques d'écosystème complexes, des volumes de transactions élevés, une interopérabilité en temps réel et une intégration rapide des partenaires », déclare Kristian Kolstad, directeur des produits et de la technologie chez Spenn. « GRAVTY® a fourni la flexibilité architecturale, l'évolutivité et les capacités modernes requises pour concrétiser notre vision et soutenir nos ambitions de croissance future. »

« Nous sommes honorés de nous associer à Spenn, Norwegian Reward et Strawberry dans le cadre de l'une des transformations les plus innovantes en matière de fidélisation dans le secteur aujourd'hui », avance Shyam Shah, PDG de Loyalty Juggernaut. « L'avenir de la fidélisation réside dans les écosystèmes, l'interopérabilité, l'engagement intelligent et la création de valeur axée sur le client. Le lancement réussi de ces programmes sur GRAVTY® démontre la puissance de la technologie moderne de fidélisation pour permettre des modèles commerciaux et des expériences client entièrement nouveaux. »

À propos de Loyalty Juggernaut

Loyalty Juggernaut, dont le siège social est situé à Palo Alto, en Californie, et qui possède des filiales en Inde, aux Émirats arabes unis, en Chine et au Canada, travaille avec des marques de premier plan dans 110 pays. Sa plateforme phare, GRAVTY®, est une plateforme de croissance d'entreprise brevetée, primée et basée sur l'IA, qui alimente plus de 80 programmes de fidélisation dans les compagnies aériennes, l'hôtellerie, la vente au détail, les services financiers, les télécommunications, les conglomérats multimarques et d'autres secteurs. Classé parmi les « Strong Performers » dans le rapport Forrester Wave™ for Loyalty Technology Solutions, Q4 2025 (rapport consacré aux solutions technologiques de fidélisation), GRAVTY® permet aux organisations de construire, gérer, mettre à l'échelle et monétiser des écosystèmes de fidélisation modernes tout en offrant des expériences client hautement personnalisées.

À propos du groupe Spenn

Spenn Group est une entreprise technologique qui construit et exploite une plateforme de fidélisation avec des points flexibles, détenue conjointement par Norwegian Air Shuttle, Strawberry Hotel Group et Reitan Retail. Spenn Group fournit des points partagés et flexibles qui circulent librement à travers une gamme de grandes marques de consommation, notamment Norwegian, Strawberry Hotels, Uno-X, 7-Eleven, Narvesen et REMA 1000, permettant de cumuler et d'échanger des points entre différentes marques tout en préservant le programme de fidélité individuel de chaque marque. Les partenaires fondateurs du groupe Spenn représentent collectivement un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards de dollars dans les pays nordiques.

À propos de Norwegian Reward

Norwegian Reward est le programme de fidélisation de Norwegian, l'une des principales compagnies aériennes nordiques. Le groupe comprend deux compagnies aériennes de premier plan dans les pays nordiques : Norwegian Air Shuttle (Norwegian) et Widerøe's Flyveselskap (Widerøe). Les membres de Norwegian Reward bénéficient d'avantages lorsqu'ils volent avec Norwegian ou Widerøe, ainsi qu'auprès d'un écosystème croissant de partenaires de voyage et de style de vie. Le groupe Norwegian exploite un vaste réseau de liaisons intérieures dans les pays nordiques et relie la région à des destinations clés dans toute l'Europe.

À propos de Strawberry

Strawberry est l'un des plus grands groupes hôteliers des pays nordiques. Il exploite plus de 250 hôtels dans les pays nordiques sous des marques telles que Clarion, Quality, Comfort, Stopover et Home Hotels, en plus d'un portefeuille de marques indépendantes. Le programme de fidélisation de Strawberry récompense les membres pour leurs séjours, leurs repas et leurs expériences dans l'ensemble de son portefeuille, dans le but de créer des relations durables qui vont bien au-delà du simple séjour à l'hôtel.

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