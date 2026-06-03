Spenn, Norwegian Reward und Strawberry starten erfolgreich auf GRAVTY® und treiben das Next-Gen-Treue-Ökosystem der nordischen Länder voran

Die Einführung setzt neue Maßstäbe für Treue-Ökosysteme in den nordischen Ländern und verbindet Millionen von Mitgliedern mit führenden Reise-, Hotel- und Einzelhandelsmarken.

LONDON, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Loyalty Juggernaut, Schöpfer von GRAVTY®, der weltweit führenden Cloud-nativen Wachstumsplattform für Unternehmen, gab heute auf dem Loyalty Summit EMEA den erfolgreichen Start von Spenn, Norwegian Reward und Strawberry auf GRAVTY® bekannt und ermöglichte damit eine der ehrgeizigsten Initiativen für ein Loyalitäts-Ökosystem in den nordischen Ländern. Dieser Meilenstein unterstreicht die Position von GRAVTY® als führende Loyalitätsplattform im europäischen Gastgewerbe, im Reiseverkehr und im Einzelhandel.

From left to right: Geir Karlsen, CEO, Norwegian; Ole Robert Reitan, CEO, Reitan Retail; Petter Stordalen, Owner, Strawberry Group; Christoffer Sundby, CEO, Spenn Group

Spenn wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, ein gemeinsames Treuepunktesystem zu schaffen, das das Sammeln und Verwenden von Prämien einfacher, flexibler und markenübergreifend relevanter machen soll. Das Ökosystem beginnt vorerst mit Norwegian und Strawberry und weitere Partner sollen im Laufe der Zeit hinzukommen. Gemeinsam bedienen die Programme Millionen von Mitgliedern in der gesamten nordischen Region und spiegeln eine breitere Verlagerung der Branche hin zu vernetzten Kundenbindungssystemen wider, die sowohl für die Verbraucher als auch für die teilnehmenden Marken einen Mehrwert schaffen.

Die auf GRAVTY® basierende Plattform ermöglicht Loyalitätstransaktionen in Echtzeit, ein ökosystemweites Engagement, partnergeführte Innovationen, personalisierte Erlebnisse und ein skalierbares Wachstum über mehrere Marken und Branchen hinweg. Die Implementierung bietet die technologische Grundlage, die für die weitere Expansion des Spenn-Ökosystems und seines wachsenden Partnernetzes erforderlich ist.

„Spenn wurde gegründet, um traditionelle Treuemodelle in Frage zu stellen und den Kunden mehr Flexibilität, Einfachheit und Wert bei den Marken zu bieten, mit denen sie täglich zu tun haben", sagt Christoffer Sundby, CEO von Spenn. „Mit der Einführung von GRAVTY® verfügen wir über eine hoch skalierbare technologische Grundlage, die es uns ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, unser Ökosystem zu erweitern und für die Kunden der teilnehmenden Marken ein noch besseres Erlebnis zu schaffen."

„Unsere Vision war es schon immer, unser Treueprogramm so relevant und wertvoll wie möglich für unsere Norwegian Reward-Mitglieder zu gestalten. Mit der Modernisierung unserer Technologieplattform machen wir einen wichtigen Schritt hin zu einem noch besseren und flexibleren Angebot. Dies stärkt die Verbindung zwischen Reisen und alltäglichen Belohnungen und gibt uns die nötige Flexibilität, um das Erlebnis in den kommenden Jahren mit neuen Vorteilen weiterzuentwickeln", sagt Cecilie Nybø Carlsen, Vice President Products & Customer Experience, Norwegian.

„Strawberry hat sich konsequent darauf konzentriert, außergewöhnliche Gästeerlebnisse zu schaffen und tiefere Beziehungen zu unseren Mitgliedern aufzubauen", sagt Håvard Hovdahl, VP Spenn & Partnerships, Strawberry. „Mit GRAVTY® als Basis für unser Kundenbindungsprogramm sind wir gut aufgestellt, um die Möglichkeiten von Spenn zu erweitern und unseren Gästen in ganz Skandinavien mehr Wert, Flexibilität und Personalisierung zu bieten."

„Der Start von Spenn erforderte eine Plattform, die in der Lage ist, komplexe Ökosystemdynamiken, hohe Transaktionsvolumina, Echtzeit-Interoperabilität und schnelles Partner-Onboarding zu unterstützen", sagt Kristian Kolstad, Chief Product and Technology Officer bei Spenn. „GRAVTY® bietet die architektonische Flexibilität, die Skalierbarkeit und die modernen Funktionen, die notwendig sind, um unsere Visionen zu verwirklichen und unsere zukünftigen Wachstumsambitionen zu unterstützen."

„Wir fühlen uns geehrt, mit Spenn, Norwegian Reward und Strawberry an einer der innovativsten Loyalitätsumwandlungen der Branche zu arbeiten", sagt Shyam Shah, CEO von Loyalty Juggernaut. „Die Zukunft der Kundenbindung liegt in Ökosystemen, Interoperabilität, intelligentem Engagement und kundenorientierter Wertschöpfung. Die erfolgreiche Einführung dieser Programme auf GRAVTY® zeigt, dass moderne Kundenbindungssysteme völlig neue Geschäftsmodelle und Kundenerlebnisse ermöglichen."

Informationen zu Loyalty Juggernaut

Mit Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien, und Niederlassungen in Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, China und Kanada betreut Loyalty Juggernaut führende Marken in 110 Ländern. GRAVTY®, das Flaggschiff des Unternehmens, ist eine preisgekrönte, KI-gestützte, patentierte Plattform für Unternehmenswachstum, die über 80 Kundenbindungsprogramme in den Bereichen Fluggesellschaften, Gastgewerbe, Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Multimarken-Unternehmenskonglomerate und anderen Branchen unterstützt. GRAVTY® wurde in der Forrester Wave™ für Loyalty Technology Solutions, Q4 2025, als „Strong Performer" eingestuft. GRAVTY® ermöglicht es Unternehmen, moderne Loyalitäts-Ökosysteme aufzubauen, zu verwalten, zu skalieren und zu monetarisieren und gleichzeitig hochgradig personalisierte Kundenerlebnisse zu bieten.

Informationen zur Spenn Group

Die Spenn Group ist ein Technologieunternehmen, das eine Kundenbindungsplattform mit flexiblen Punkten entwickelt und betreibt und sich im gemeinsamen Besitz von Norwegian Air Shuttle, Strawberry Hotel Group und Reitan Retail befindet. Die Spenn Group bietet gemeinsame, flexible Punkte für eine Reihe führender Verbrauchermarken, darunter Norwegian, Strawberry Hotels, Uno-X, 7-Eleven, Narvesen und REMA 1000, die markenübergreifendes Sammeln und Einlösen ermöglichen, während das individuelle Treueprogramm jeder Marke erhalten bleibt. Die Gründungspartner der Spenn Group repräsentieren zusammen einen Umsatz von über 20 Milliarden US-Dollar in Skandinavien.

Informationen zu Norwegian Reward

Norwegian Reward ist das Treueprogramm von Norwegian, einem führenden nordischen Luftfahrtunternehmen. Zu der Gruppe gehören zwei bekannte Fluggesellschaften in den nordischen Ländern: Norwegian Air Shuttle (Norwegian) und Widerøe's Flyveselskap (Widerøe). Mitglieder von Norwegian Reward erhalten Vorteile, wenn sie mit Norwegian oder Widerøe fliegen, sowie von einem wachsenden Ökosystem von Lifestyle- und Reisepartnern. Die Norwegian Group betreibt ein umfangreiches Netz von Inlandsflügen in den nordischen Ländern und verbindet die Region mit wichtigen Zielen in ganz Europa.

Informationen zu Strawberry

Strawberry ist eine der größten Hotelgruppen in den nordischen Ländern und betreibt mehr als 250 Hotels in den nordischen Ländern unter Marken wie Clarion, Quality, Comfort, Stopover und Home Hotels sowie ein Portfolio unabhängiger Marken. Das Kundenbindungsprogramm von Strawberry belohnt Mitglieder für Aufenthalte, Mahlzeiten und Erlebnisse im gesamten Strawberry-Portfolio, mit der Vision, dauerhafte Beziehungen aufzubauen, die weit über den Hotelaufenthalt hinausgehen.

Medienkontakt:

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