- Spenn, Norwegian Reward y Strawberry se lanzan con éxito en GRAVTY® para impulsar el ecosistema de fidelización de próxima generación en los países nórdicos

Este lanzamiento establece un nuevo referente de cara a los ecosistemas de fidelización en los países nórdicos, conectando a millones de miembros de marcas líderes en viajes, hostelería y comercio minorista

LONDRES, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Loyalty Juggernaut, creador de GRAVTY®, la plataforma de crecimiento empresarial nativa de la nube líder en el mundo, ha dado a conocer hoy durante la celebración de la Loyalty Summit EMEA la exitosa puesta en marcha de Spenn, Norwegian Reward y Strawberry en GRAVTY®, lo que permite una de las iniciativas de ecosistema de fidelización más ambiciosas de los países nórdicos. Este hito subraya la posición de GRAVTY® como plataforma de fidelización líder en los sectores de hostelería, viajes y comercio minorista de Europa.

From left to right: Geir Karlsen, CEO, Norwegian; Ole Robert Reitan, CEO, Reitan Retail; Petter Stordalen, Owner, Strawberry Group; Christoffer Sundby, CEO, Spenn Group

Spenn se ha lanzado con la ambiciosa finalidad de poder crear un sistema compartido de puntos de fidelización diseñado para simplificar, flexibilizar y hacer más relevante la obtención y el uso de recompensas entre marcas, comenzando con Norwegian y Strawberry, y expandiéndose con el tiempo a otros socios del ecosistema. De forma conjunta, los programas benefician a millones de miembros en la región nórdica y reflejan una tendencia más amplia en la industria hacia ecosistemas de fidelización interconectados que generan valor tanto para los consumidores como para las marcas participantes.

Desarrollada sobre GRAVTY®, la plataforma permite llevar a cabo transacciones de fidelización en tiempo real, participación en todo el ecosistema, innovación impulsada por los socios, experiencias personalizadas y crecimiento escalable en múltiples marcas e industrias. La implementación proporciona la base tecnológica necesaria para respaldar la continua expansión del ecosistema Spenn y su creciente red de socios.

«Spenn se creó para desafiar los modelos de fidelización tradicionales y ofrecer a los clientes mayor flexibilidad, simplicidad y valor en todas las marcas con las que interactúan a diario», comentó Christoffer Sundby, consejero delegado de Spenn. «El lanzamiento en GRAVTY® nos proporciona una base tecnológica altamente escalable que nos permite acelerar la innovación, expandir nuestro ecosistema y crear experiencias más enriquecedoras para los clientes de las marcas participantes».

«Nuestra visión siempre ha sido hacer que nuestro programa de fidelización sea lo más relevante y valioso posible para nuestros miembros de Norwegian Reward. Al modernizar nuestra plataforma tecnológica, damos un paso importante para ofrecer una experiencia aún mejor y más flexible. Esto fortalece la conexión entre los viajes y las recompensas cotidianas, y nos brinda la flexibilidad necesaria para seguir desarrollando la experiencia con nuevos beneficios en los próximos años», afirmó Cecilie Nybø Carlsen, vicepresidenta de Productos y Experiencia del Cliente de Norwegian.

«Strawberry siempre se ha centrado en crear experiencias excepcionales para nuestros clientes y en construir relaciones más sólidas con nuestros miembros», declaró Håvard Hovdahl, vicepresidente de Spenn y Alianzas de Strawberry. «Con GRAVTY® impulsando nuestras operaciones de fidelización, estamos en una excelente posición para ampliar las posibilidades de Spenn y ofrecer mayor valor, flexibilidad y personalización a nuestros clientes en toda la región nórdica».

«El lanzamiento de Spenn necesitaba disponer de una plataforma capaz de soportar dinámicas de ecosistemas complejos, altos volúmenes de transacciones, interoperabilidad en tiempo real e incorporación rápida de socios», destacó Kristian Kolstad, director de Producto y Tecnología de Spenn. «GRAVTY® nos proporcionó la flexibilidad arquitectónica, la escalabilidad y las capacidades modernas necesarias para hacer realidad nuestra visión y respaldar nuestras ambiciones de crecimiento futuro».

«Es un honor el hecho de poder colaborar con Spenn, Norwegian Reward y Strawberry en una de las transformaciones de fidelización más innovadoras del sector», explicó Shyam Shah, consejero delegado de Loyalty Juggernaut. «El futuro de la fidelización reside en los ecosistemas, la interoperabilidad, la interacción inteligente y la creación de valor centrada en el cliente. El exitoso lanzamiento de estos programas en GRAVTY® demuestra el poder de la tecnología de fidelización moderna para habilitar modelos de negocio y experiencias de cliente totalmente nuevos».

Acerca de Loyalty Juggernaut

Con sede en Palo Alto, California, y filiales en India, Emiratos Árabes Unidos, China y Canadá, Loyalty Juggernaut presta servicios a marcas líderes en 110 países. Su plataforma insignia, GRAVTY®, es una plataforma de crecimiento empresarial patentada, galardonada y habilitada para IA, que impulsa más de 80 programas de fidelización en aerolíneas, hostelería, comercio minorista, servicios financieros, telecomunicaciones, conglomerados empresariales multimarca y otros sectores. Calificada como una empresa de alto rendimiento en el informe Forrester Wave™ para soluciones de tecnología de fidelización del cuarto trimestre de 2025, GRAVTY® permite a las organizaciones crear, gestionar, escalar y monetizar ecosistemas de fidelización modernos, a la vez que ofrece experiencias de cliente altamente personalizadas.

Acerca de Spenn Group

Spenn Group es una empresa tecnológica que desarrolla y opera una plataforma de fidelización con puntos flexibles, propiedad conjunta de Norwegian Air Shuttle, Strawberry Hotel Group y Reitan Retail. Spenn Group ofrece puntos compartidos y flexibles que fluyen libremente entre una gama de marcas líderes de consumo, incluyendo Norwegian, Strawberry Hotels, Uno-X, 7-Eleven, Narvesen y REMA 1000, lo que permite acumular y canjear puntos entre marcas, preservando al mismo tiempo el programa de fidelización individual de cada una. Los socios fundadores de Spenn Group representan en conjunto más de 20.000 millones de dólares en facturación en los países nórdicos.

Acerca de Norwegian Reward

Norwegian Reward es el programa de fidelización de Norwegian, una de las principales compañías aéreas nórdicas. El grupo incluye dos aerolíneas destacadas en los países nórdicos: Norwegian Air Shuttle (Norwegian) y Widerøe's Flyveselskap (Widerøe). Los miembros de Norwegian Reward obtienen beneficios al volar con Norwegian o Widerøe, así como a través de un creciente ecosistema de socios de estilo de vida y viajes. El Grupo Norwegian opera una extensa red de rutas nacionales en los países nórdicos, además de conectar la región con destinos clave en toda Europa.

Acerca de Strawberry

Strawberry es uno de los grupos hoteleros más grandes de los países nórdicos, con más de 250 hoteles en toda la región bajo marcas como Clarion, Quality, Comfort, Stopover y Home Hotels, además de una cartera de marcas independientes. El programa de fidelización de Strawberry recompensa a sus miembros por estancias, comidas y experiencias en toda su cartera de hoteles, con la visión de construir relaciones duraderas que se extienden mucho más allá de la estancia en el hotel.

Contacto para medios:

[email protected]

www.lji.io

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