Sphera acquiert Petrotechnics afin d'enrichir sa solution de gestion des risques opérationnels de bout en bout

Petrotechnics est basée à Aberdeen, en Écosse. Fondée en 1989, Petrotechnics a contribué à assurer la sécurité des personnes dans des industries dangereuses telles que, entre autres, l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie chimique et l'industrie ferroviaire.

Les solutions de Petrotechnics aident les entreprises à visualiser et à relier leurs processus d'exploitation, de maintenance et de planification à l'aide d'un logiciel d'atténuation des risques de première ligne doté de fonctions Safe System to Work (système sûr pour travailler) et Electronic Permit to Work (autorisation électronique de travailler). Les solutions logicielles de la société sont réputées pour leur visualisation de données exceptionnelle, leurs flux de travail configurables, leur interface conviviale, ainsi que leurs analyses et leurs informations en temps réel. Forte de décennies d'expérience collective, Petrotechnics propose également les services professionnels de ses leaders d'opinion experts en la matière.

« L'acquisition de Petrotechnics par Sphera étend notre base de solutions de gestion des risques opérationnels grâce à la numérisation des applications et la visualisation des risques au niveau opérationnel avec des données en temps réel provenant de dispositifs industriels d'Internet des objets », a déclaré Paul Marushka, PDG de Sphera. « Cette acquisition s'appuie sur notre produit SpheraCloud pour développer notre solution de gestion intégrée des risques et passer de l'identification des risques à l'atténuation des risques. »

« Grâce à la longue expérience de Sphera et à son engagement indéfectible à rechercher l'excellence opérationnelle, rejoindre la gamme de produits et de services de Sphera a été une décision facile à prendre pour Petrotechnics », a déclaré Phil Murray, PDG de Petrotechnics. « L'alliance de nos logiciels et des solutions de Sphera aidera à la fois nos clients et ceux de Sphera à renforcer leur capacité à atténuer les risques dans l'ensemble de leurs activités mondiales. »

Les conditions de l'acquisition n'ont pas été communiquées.

À propos de Sphera

Sphera est le plus important fournisseur mondial de logiciels de gestion intégrée des risques et de services d'information axés sur les risques opérationnels, l'hygiène, la sécurité et l'environnement (HSE) et la gestion responsable des produits. Depuis plus de 30 ans, Sphera fait progresser l'excellence opérationnelle en fournissant ses services à plus de 3000 clients et plus d'un million d'utilisateurs dans plus de 70 pays afin de créer un monde plus sûr, plus durable et plus productif.

À propos de Petrotechnics

Basée à Aberdeen, en Écosse, Petrotechnics fournit des logiciels et des services de conseil d'experts qui aident les employés à tous les niveaux de l'entreprise à prendre des décisions plus éclairées et à atteindre l'excellence opérationnelle.

