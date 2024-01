Spielwarenmesse : Des innovations exceptionnelles reçoivent le ToyAward

Remise des prix dans six catégories

Présentation de tous les finalistes sur le stand du ToyAward dans le hall 3A

NUREMBERG, Allemagne, 31 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Une idée de jeu créative, un grand potentiel de succès et une finition de haute qualité : toutes ces caractéristiques sont réunies dans les six nouveautés qui ont été récompensées par le très convoité ToyAward le deuxième jour de la Spielwarenmesse. Dans la catégorie Baby & Infant, Haba a remporté la victoire avec les Basic Building Blocks – Multicolored. Le jeu de construction Stix d'OPPI a remporté la première place côté PreSchool, tandis que Franckh-Kosmos a remporté la catégorie SchoolKids avec le Adventure Puzzle – The Light in the Magic Forest. Pour le segment Teenager & Adults, les jeux miniatures Tetris & Pac Man, Arcade in a Tin de Fizz Creations ont gagné. Hoppstar s'est imposé dans la catégorie Startup avec Artist. Côté Sustainability, c'est Feber Recycle Eco House de Famosa by Giochi Preziosi, qui a été récompensé.

The board of Spielwarenmesse eG and members of the jury celebrate with the winners of the ToyAward 2024.

Un jury international composé de 13 experts a sélectionné les lauréats parmi 524 candidatures. Tous les gagnants ont convaincu les membres du jury en termes de sécurité, de potentiel de succès commercial, de plaisir procuré par le jeu, d'originalité, de finition et de qualité ainsi que de clarté du concept du produit. « Le ToyAward représente un label de qualité important pour les jouets, tant pour le commerce que pour les consommatrices et consommateurs », explique Christian Ulrich, porte-parole du comité directeur de la Spielwarenmesse. Sur l'espace dédié pour le ToyAward dans le Hall 3A sont présentés les nouveautés primées et les nominés. Tour d'horizon des lauréats :

Catégorie Baby & Infant (0-3 ans)

Basic Building Blocks – Multicolored, Haba

Les blocs de construction sont l'incarnation d'un concept de jeu éprouvé depuis longtemps et qui fascine les enfants dès leur plus jeune âge. Avec les Basic Building Blocks – Multicolored, ils apprennent de manière ludique les formes géométriques de base et développent leur motricité, leur sensorialité et leur créativité. De plus, ces blocs de construction robustes se combinent bien avec d'autres produits de l'entreprise. « Les blocs de construction convainquent par leur grande qualité et leurs couleurs vives », saluent les membres du jury.

Catégorie PreSchool (3-6 ans)

Stix, OPPI

Grâce à des articulations rotatives en demi-sphères et des tuyaux en silicone, le jeu de construction Stix permet de réaliser des constructions inattendues. En construisant avec les différentes formes et les différents matériaux, les enfants en âge de fréquenter l'école maternelle apprennent comment ceux-ci influencent la stabilité de leurs constructions. Les capacités d'analyse des enfants sont ainsi stimulées, tout comme leurs capacités à planifier lors de la construction. « Le mélange de briques en bois et en silicone, les éléments de formes différentes ainsi que les couleurs discrètes et modernes ont particulièrement impressionné », a déclaré le jury.

Catégorie SchoolKids (6-10 ans)

Adventure Puzzle – The Light in the Magic Forest., Franckh-Kosmos

Les enfants jusqu'à dix ans se lancent dans un voyage passionnant avec le Adventure Puzzle – The Light in the Magic Forest. L'histoire progresse au fur et à mesure que l'on avance dans le puzzle. Par le biais d'éléments Point-&-Click, les petits aventuriers reçoivent différentes tâches qu'ils doivent résoudre sur leur chemin pour sauver la forêt. Dans leur conclusion, les jurés ont souligné « l'approche innovante et la brillante combinaison du livre, du jeu interactif et du puzzle ».

Catégorie Teenager & Adults (à partir de 10 ans)

Tetris & Pac Man Arcade in a Tin, Fizz Creations

Les jeux « Arcade in a Tin » Tetris et Pac Man de Fizz Creations font chavirer le cœur de tous les amateurs de jeux rétro. Les deux classiques du jeu d'arcade se présentent dans une jolie boîte en fer blanc avec un mini-écran et les boutons caractéristiques de la manette, pour jouer partout. « La tendance est au rétro », estime le jury d'experts, également séduit par le rapport qualité-prix, l'emballage original et la finition de ces jeux miniatures.

Catégorie Startup

Artist, Hoppstar

L'appareil photo instantané Artist de Hoppstar est le produit idéal pour les jeunes photographes débutants âgés de six à dix ans. Il prend des photos de haute qualité et est livré avec de superbes fonctionnalités telles que la correction automatique des images, des filtres et des cadres. L'imprimante intégrée fournit des images en noir et blanc que les petits artistes peuvent ensuite colorier. « L'appareil photo stimule ainsi non seulement la motricité fine, mais aussi et surtout la créativité des enfants », a déclaré le jury.

Catégorie Sustainability

Feber Recycle Eco House, Famosa by Giochi Preziosi

La maison de Famosa by Giochi Preziosi est fabriquée à 90% en plastique recyclé et initie les enfants à des concepts de développement durable importants au quotidien grâce à un jeu de rôle. Outre le tri des déchets et le recyclage, ils en apprennent davantage sur la culture écologique des plantes et la production d'énergie verte à l'aide d'une éolienne et d'un panneau solaire. « Le produit offre une approche éducative de grande envergure et est remarquablement bien conçu », ont loué les membres du jury.

Spielwarenmesse®

Spielwarenmesse eG organise le salon Spielwarenmesse®, salon international du jouet, des hobbys et des loisirs. L'événement professionnel constitue une plateforme unique de communication et de commande pour les exposants nationaux et internationaux. La présentation des nouveautés et l'aperçu complet de la branche offrent au commerce spécialisé du monde entier un précieux pool d'informations pour connaitre l'orientation annuelle du marché. En 2022, la nouvelle plateforme multifonctionnelle Spielwarenmesse® Digital est venue compléter l'offre de la Spielwarenmesse®. Spielwarenmesse® est depuis 2013 une marque déposée en Allemagne.

Dates du Spielwarenmesse® : du mardi 30 janvier au samedi 3 février 2024

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2331114/Spielwarenmesse_ToyAward.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2330029/SWM_Logo_2024.jpg