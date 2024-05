Spielwarenmesse 2025 : Une utilisation des halls tournée vers l'avenir pour une expérience visiteur optimale

Une meilleure exploitation du salon pour tous les participants

Intégration du hall le plus récent du parc d'exposition

NUREMBERG, Germany, 15 mai 2024 /PRNewswire/ -- Avec le salon leader mondial, l'équipe de la Spielwarenmesse a toujours l'ambition de placer de manière optimale les nombreux groupes de produits sur le parc d'exposition de Nuremberg et d'aménager les différents halls en tenant compte des perspectives d'avenir et de l'expérience visiteur. Déjà lors de la prochaine édition, du 28 janvier au 1er février 2025, l'organisateur, Spielwarenmesse eG, donnera aux exposants et aux visiteurs l'occasion de profiter de cette nouvelle expérience sur place. Une modification de la configuration des lieux, qui inclut pour la première fois le hall 3C, plusieurs fois primé, offre à différentes catégories de produits davantage de surface et des opportunités de croissance à long terme.

« Nous avons analysé chacun de nos 13 groupes de produits afin de les placer de manière optimale. Avec la nouvelle répartition et l'agrandissement des halls, nous organisons la Spielwarenmesse dans une perspective d'avenir et offrons aux visiteurs une plus grande profitabilité du salon », explique Christian Ulrich, porte-parole du comité directeur de la Spielwarenmesse eG. Le nouveau concept intègre pour la première fois le hall 3C dans le plan du site. Le chef-d'œuvre de l'architecte primée Zaha Hadid crée une atmosphère particulièrement accueillante et promet aux stands des catégories en pleine croissance « Articles pour bébés » et « Produits lifestyle » un hall moderne avec beaucoup de lumière naturelle. Un aspect particulièrement pratique : les passages directs vers les halls 1, 2 et 3 exploitent, grâce à de courtes distances de marche, les synergies existantes avec les catégories voisines.

Le groupe de produits « Fournitures scolaires, papeterie, loisirs créatifs » s'installe dans le hall 2, à proximité immédiate. « En raison de l'annulation du salon Insights-X, il existe une forte demande de la part des exposants du secteur de la papeterie, et des fournitures de bureau qui souhaitent maintenant se présenter à la Spielwarenmesse », souligne Florian Hess, membre du comité directeur de la Spielwarenmesse eG. C'est la raison pour laquelle ce segment bénéficie désormais de son propre hall, qui regroupe l'offre Stationery et crée des opportunités de croissance tant du côté des exposants que des visiteurs. Cette catégorie présente un grand potentiel, surtout dans le domaine Back-to-School et des loisirs créatifs, qui seront encore plus valorisés à l'avenir sur la Spielwarenmesse.

Une nouvelle dynamique se développe également dans le hall 7. D'une part, il est tenu compte du souhait des exposants de rapprocher encore davantage le groupe de produit « Modélisme » de celui des « Jouets techniques, jouets éducatifs, jouets d'action ». Des entreprises de renom telles que Hornby Hobbies, ICM Holding, IXO-Models, Märklin, Noch et Tamiya ont déjà annoncé leur intention de participer à nouveau. D'autre part, le hall 7 sera à l'avenir occupé par « Sport, loisirs, plein air » ainsi que par les « Services pour les distributeurs et les fabricants ». Le groupe de produits « Sport, loisirs, plein air » occupe en plus le hall 7A qui, grâce à sa conception moderne et à la lumière qui y pénètre, est idéal pour les présentations interactives et les démonstrations de produits. De plus, il se distingue par sa situation privilégiée à proximité immédiate de l'entrée NCC Ost. La répartition dans les autres halls reste inchangée.

« Ces changements ont pour but d'augmenter encore l'attractivité de la Spielwarenmesse et de favoriser les synergies, mais aussi de montrer des perspectives de développement afin d'offrir à tous les participants une expérience optimale du salon », résume Christian Ulrich.

