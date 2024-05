Spielwarenmesse 2025: nuovo posizionamento nei padiglioni, orientato al futuro, per una visita ottimale della fiera

Maggiori vantaggi per tutti i partecipanti alla fiera

NORIMBERGA, Germania, 15 maggio 2024 /PRNewswire/ -- Con l'evento leader a livello mondiale, il team della Spielwarenmesse punta sempre a posizionare, in modo ottimale, i numerosi gruppi di prodotti sull'area del centro fiere di Norimberga ed a organizzare i singoli padiglioni in maniera orientata al futuro ed agli avvenimenti. Già in occasione del prossimo evento che si terrà dal 28 gennaio al 1 febbraio 2025, l'organizzatore, Spielwarenmesse eG, offre a espositori e visitatori l'opportunità di beneficiare della nuova esperienza in loco. Il nuovo posizionamento, che include per la prima volta il pluripremiato padiglione 3C, offre più spazio e opportunità di crescita, a lungo termine, per diverse categorie di prodotti.

At the Spielwarenmesse 2025, both exhibitors and visitors will benefit from a new experience at the exhibition centre: changes to space allocation at the site, will open up more space and long-term growth opportunities to various product categories.

"Abbiamo analizzato ciascuno dei nostri 13 gruppi di prodotti per posizionarli in modo ottimale. Con la nuova ripartizione e l'ampliamento dei padiglioni, rendiamo la Spielwarenmesse pronta per il futuro ed offriamo ai visitatori un aumento dei vantaggi della fiera", spiega Christian Ulrich, portavoce del Consiglio d'Amministrazione della Spielwarenmesse eG. Il nuovo piano integra, per la prima volta, il padiglione 3C nella pianta del sito. Il capolavoro della pluripremiata architetta Zaha Hadid crea un'atmosfera particolarmente invitante e promette un padiglione moderno con molta luce naturale per gli stand di alta qualità nei segmenti in crescita degli "Articoli per neonati e bambini piccoli" e dei "Prodotti lifestyle". Particolarmente pratico: i passaggi diretti ai padiglioni 1, 2 e 3 sfruttano, grazie alle brevi distanze a piedi, le sinergie esistenti con le categorie vicine.

Il gruppo di prodotti "Articoli per la scuola, articoli di cancelleria, attività creative" si trasferisce nel padiglione 2 nelle immediate vicinanze. "A causa della cancellazione di Insights-X, c'è una forte richiesta da parte degli espositori del settore della carta, dell'ufficio e della cancelleria che adesso vogliono presentarsi alla Spielwarenmesse.", sottolinea Florian Hess, membro del Consiglio d'Amministrazione della Spielwarenmesse eG. Per questo motivo, il tema avrà ora un proprio padiglione, che raggrupperà l'offerta di cancelleria e creerà opportunità di crescita per espositori e visitatori. La categoria offre un grande potenziale, soprattutto nei settori del back-to-school e della creatività, che in futuro verranno focalizzati, ancora di più, alla Spielwarenmesse.

Una nuova dinamica si sviluppa anche nel padiglione 7. Innanzitutto in risposta al desiderio degli espositori di avvicinare ancora di più il "Modellismo ferroviario e il modellismo" al gruppo di prodotti "Giocattoli tecnici, giocattoli educativi, giocattoli d'azione". Aziende famose come Hornby Hobbies, ICM Holding, IXO-Models, Märklin, Noch e Tamiya hanno già annunciato la loro intenzione di partecipare nuovamente. Inoltre, il padiglione 7 sarà occupato, in futuro, dai settori "Sport, tempo libero, outdoor" e "Servizi per rivenditori e produttori". Il gruppo di prodotti "Sport, tempo libero, outdoor" occuperà anche il padiglione 7A, ideale per le aree promozionali e le dimostrazioni dei prodotti, grazie al suo design moderno e all'abbondanza di luce. Il padiglione è, inoltre, molto apprezzato per la sua posizione di rilievo nelle immediate vicinanze dell'ingresso NCC Est. Il posizionamento negli altri padiglioni rimane invariato.

"I cambiamenti sono stati pensati per aumentare ulteriormente l'attrattività della Spielwarenmesse e promuovere le sinergie, ma anche per mostrare le prospettive di espansione, al fine di offrire a tutti i partecipanti un'esperienza fieristica ottimale", riassume Christian Ulrich.

