Spin Master conquista vitórias marcantes de proteção da propriedade intelectual na China

TORONTO, 16 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Spin Master Corp.(TSX: TOY) (www.spinmaster.com), uma líder global na área de entretenimento para crianças, anunciou hoje várias vitórias marcantes em casos de proteção de propriedade intelectual. As vitórias são um sinal positivo do compromisso da China de enfrentar falsificações e violações da propriedade intelectual no setor de brinquedos.

Os casos incluem compensação financeira após uma vitória da Spin Master em um processo de patente contra uma empresa chinesa, assim como o primeiro julgamento criminal obtido para sua popular série de desenhos animados Patrulha Canina. Os resultados transmitem uma mensagem clara de que a violação maliciosa dos direitos de propriedade intelectual custará caro para os falsificadores.

Os casos também representam medidas enérgicas contra a falsificação de brinquedos que não atendam às normas de certificação de segurança e possam colocar as crianças em perigo. As decisões enérgicas tomadas terão um efeito duradouro sobre a aplicação dos direitos de propriedade intelectual na região.

A Spin Master também protegeu com sucesso sua patente para os premiados brinquedos Bakugan® em um processo de infração de patente contra um grande falsificador local. Os brinquedos "Monster Hunter" do infrator copiavam a série Bakugan e, apesar das tentativas do infrator de atrasar o processo de litígio por vários anos, a Spin Master obteve um veredito final favorável em um julgamento civil. A patente relacionada aos brinquedos Bakugan também foi mantida.

A Spin Master recebeu 15,5 milhões de yuan chineses (CNY) (aproximadamente 2,4 milhões de dólares americanos) de compensação por danos, em uma decisão que demonstrou que o Supremo Tribunal Popular da China está disposto a tomar medidas firmes. Essa decisão serve como um alerta para os infratores de propriedade intelectual locais de que os direitos das multinacionais, sejam elas fabricantes de brinquedos ou outros produtos, serão mantidos na China.

A Spin Master também buscou com sucesso ações criminais contra falsificadores em toda a China, que tinham produzido brinquedos falsos e inseguros para crianças na região, vendendo-os sob o pretexto de fazer parte da linha da Patrulha Canina da Spin Master.

Várias instalações de falsificadores locais foram invadidas pela polícia, resultando em apreensão de produtos e detenção de suspeitos. Dois indivíduos foram condenados à prisão e receberam penalidades monetárias. Processos contra outros infratores ainda estão em andamento.

"Essas vitórias fortalecem nossa confiança no ambiente de proteção da propriedade intelectual e do sistema judiciário da China", disse Chris Harrs, consultor-geral e secretário corporativo da Spin Master. "A Spin Master continuará explorando caminhos, incluindo ações legais, para proteger nossos direitos de propriedade intelectual, bem como os interesses dos consumidores."

Os consumidores podem comprar brinquedos da série Patrulha Canina e outros brinquedos desenvolvidos pela Spin Master pelos canais de distribuição autorizados na China, incluindo as lojas oficiais da Toys "R" Us e da Spin Master on-line no Tmall e em outras plataformas.

